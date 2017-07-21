Застой, но в сентябре рынок покупки валюты значительно оживится — Львов

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине постепенно восстанавливается доверие к гривне и происходит дедолларизация. Об этом сказал исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий. По его словам, о восстановлении доверия к гривне свидетельствует то, что инфляция под контролем, а банковский сектор стабилен.

Стоит еще напомнить, что летом гривна тоже демонстрирует стабильность. И Украину продолжают продавать долларов больше, чем покупать. Например, в течение июня украинцы продали валюты на 771 миллион долларов, а купили на 432 миллиона долларов

Ситуацию с дедолларизацией в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий директор банка "Кредит Оптима" Игорь Львов.

Украинцы долларов продают больше, чем покупают?

— Я не совсем согласен с оценкой в данном случае НБУ, хотя, в принципе мы говорим о том, что это тенденция. Да, действительно, сейчас мы видим несколько месяцев то, что украинцы больше долларов сдают, чем покупают. Но все-таки есть фундаментальные факторы, которые сегодня действуют на рынок и мы не можем сегодня с полной уверенностью сказать о том, что у нас происходит такой тренд на дедолларизацию, то, что укрепляется гривна в плане того, что люди начали доверять этой валюте. И поэтому здесь сегодня праздновать победу я бы пока что поостерегся. Какие факторы? Первый фактор. По данным Кабмина более 50% экономики Украины сегодня находится в тени. Мы знаем, что теневая экономика, как правило, обслуживается теневыми деньгами, которые сегодня в иностранной валюте. Это первый. Второй фактор, мы знаем, что от 15 до 50 миллиардов долларов сегодня находятся под матрасами, под подушкой, в трехлитровых банках и так далее. То есть пока что они не находятся в банковской системе. Действительно мы видим, что несколько месяцев сегодня сдаются доллары, чем покупаются. Но с другой стороны мы увидели первый квартал, когда, наоборот, больше покупалось валюта, чем сдавалась. И курс доходил до 28 и даже некоторые аналитики говорили — до 30. Сейчас мы видим некую стабильность. Но это больше она связана с сезонным характером, когда, видите, бум на выезд в Европу, отпуска и прочее. Четвертый фактор. Все-таки мы сегодня говорим о том, что если сравнить, например, первое полугодие прошлого года по объемам покупки и продажи валюты, и первое полугодие этого года, то мы видим практически те же цифры. Все познается в сравнении. То есть мы сравниваем периоды. Поэтому те 700 миллионов долларов, которые сдавались в июне месяце этого года, они практически идентичны 680 миллионов долларов, которые сдавались в июне прошлого года. То есть там была та же самая картина.

Первый Деловой Телеканал Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов. Архивное фото

Чем можно объяснить то, что украинцы сдают валюту? Это период отпусков?

— Вы знаете, тут есть два фактора. Первый фактор — да, это сезонный фактор, мы его называем, это период отпусков, когда бизнес находится в определенном затишье. И второе — все-таки покупательная способность населения упала, и поэтому мы видим то, что доллары у людей есть доллары, то есть которые они покупали раньше и по восемь, по десять, по 12, по 25. И они сейчас их сдают для того, чтобы поддержать где-то свое существование. Назовем этот фактор, который, к сожалению, действует. И я бы хотел бы тоже еще отметить по поводу тренда. В бюджетной резолюции Кабмина указан курс на 2018-2020 год 28-30. А мы сегодня имеем курс 26. Поэтому в данном случае, я думаю, что очень скоро, к сентябрю месяцу мы будем иметь оживление на рынке покупки валюты. Знак для населения: покупай сегодня по 26, а завтра сдавай по 28.

Так ли уж хорошо, что происходит дедолларизация?

— Мы видим, что, к сожалению, доверие к банковской системе сегодня пока что оно не выросло. Депозиты в гривне, скажем так, такого бурного роста нет депозитов в гривневой массе. Поэтому, скажем так, что люди, к сожалению, пока что ресурс свой в банки не несут. Так, как хотелось бы.

Складывается такое впечатление, что в НБУ выполняют одну из своих главных миссий — даю позитивные сигналы, скажем так. Главное — успокоить, что все хорошо.

— Это тоже хороший прием. Но дело в том, что мы понимаем, что средний курс по этому году будет 27, 20. Сегодня мы имеем 26, и понятно, что люди сегодня больше для поддержания штанов, как мы сказали, сезонный фактор, сегодня сдают доллары для того, чтобы поехать куда-то за рубеж или купить какие-то себе продукты. Или еще что-то. Вот это — да, сегодня влияет на эту дедолларизацию.

Еще в 2017 году НБУ обещал возобновление кредитования. Полгода прошло, возобновления особо не наблюдается. Почему?

— Дело в том, что кредитовать нечего. По тем же причинам, поскольку сегодня мы видим то, что безработица, к сожалению, находится на том же уровне, уровень платежеспособности населения упал за последние три года. И по сути, предприятий, которые являются рентабельными или прибыльными, их практически нет. То есть кредитовать, по сути, некого. То есть выдать кредит сегодня не проблема. Вопрос, как его вернуть. И вот это самый главный вопрос.

Свое мнение о доверии гривны выразили также слушатели Голоса Столицы.

Игорь, Киев: Я всегда доверял и доверяю гривне. И очень благодарен Вадиму Гетьману и Виктору Ющенко, которые создали эту гривну. И гривна была стабильной, когда она была под контролем. Сейчас для стабилизации нашей отечественной валюты, я считаю, необходимо разработать механизм быстрейшего возвращения наворованных денег, которые находятся сейчас в долларах, в евро, в оффшорных зонах. Почему-то об этом никто не говорит. Все об этом знают, но почему-то мы сами по себе, а они — сами по себе. Но две разные системы.

Олег: Храните сбережения в золоте. Потому что у нас не будет в ближайшее время твердой гривневой валюты. Потому что люди беднеют, сбрасывают свои накопления, во-первых. Во-вторых, у нас еще есть вот этот вопрос колебания курса, связанного в основном с тем, что наш НБУ хочет удержать высокий уровень ВВП, а с малым курсом, или, вернее, доллара к гривне, высокий курс ВВП мы не можем удержать. Нам нужен высокий курс ВВП. А люди не могут уже покупать доллары, у них гривны нет. Все бедные.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире "ГС" заявил, что банки и крупные корпорации страны в 2017 году ждут дефолты, при этом критическая отметка госдолга страны уже превышена.

А национализацию крупнейшего банка страны, его будущее и процесс очищения всей банковской системы, а также нестабильность курса в эфире радиостанции проанализировал финансовый эксперт Юрий Товстенко.