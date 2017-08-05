На украинском курорте пятеро бандитов ограбили валютчика

Пресс-служба Нацполиции Запорожской бласти

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Утром 4 августа в городе Скадовск Херсонской области пятеро неизвестных в масках ворвались в дом 58-летнего мужчины, который занимается обменом валюты. Злоумышленники надели на потерпевшего наручники, угрожали ему оружием и ножом, били и требовали отдать деньги и ценные вещи. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Пресс-служба Нацполиции Запорожской бласти На херсонском курорте пятеро бандитов ограбили валютчика

Нападавшие забрали более 300 граммов золотых изделий, 130 тысяч гривен, 3 тысячи евро и 20 тысяч долларов США. После скрылись на автомобиле. Правоохранителям удалось задержать вооруженных преступников через два часа после ограбления.

Их обнаружили на границе Скадовского и Каланчакского районов. Злоумышленники оставили свой микроавтобус на обочине, а в лесопосадке считали и распределяли деньги.

"У нас есть все основания считать, что мы ликвидировали вооруженную группировку, которая "специализировалась" на валютчиков. Все они имеют криминальное прошлое за разбои и другие тяжкие преступления, были участниками организованных групп", – сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Цап.

В настоящее время известно, что организатору группы 59 лет, он житель города Каховка, неоднократно судимый. Его соучастники являются жителями Одесской, Черкасской областей, Генического и Каланчакского районов Херсонской области.

Сейчас правоохранители проверяют участников банды на причастность к другим подобным нападениям.