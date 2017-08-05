наверх
05.08.201708:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На украинском курорте пятеро бандитов ограбили валютчика

    (обновлено: )15710
    Нападавшие забрали более 300 граммов золотых изделий, 130 тысяч гривен, 3 тысячи евро и 20 тысяч долларов США. Правоохранителям удалось задержать вооруженных преступников через два часа после ограбления.
    На херсонском курорте пятеро бандитов ограбили валютчика
    Пресс-служба Нацполиции Запорожской бласти

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Утром 4 августа в городе Скадовск Херсонской области пятеро неизвестных в масках ворвались в дом 58-летнего мужчины, который занимается обменом валюты. Злоумышленники надели на потерпевшего наручники, угрожали ему оружием и ножом, били и требовали отдать деньги и ценные вещи. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

    Пресс-служба Нацполиции Запорожской бласти
    На херсонском курорте пятеро бандитов ограбили валютчика

    Нападавшие забрали более 300 граммов золотых изделий, 130 тысяч гривен, 3 тысячи евро и 20 тысяч долларов США. После скрылись на автомобиле. Правоохранителям удалось задержать вооруженных преступников через два часа после ограбления.

    Их обнаружили на границе Скадовского и Каланчакского районов. Злоумышленники оставили свой микроавтобус на обочине, а в лесопосадке считали и распределяли деньги.

    "У нас есть все основания считать, что мы ликвидировали вооруженную группировку, которая "специализировалась" на валютчиков. Все они имеют криминальное прошлое за разбои и другие тяжкие преступления, были участниками организованных групп", – сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Цап.

    В настоящее время известно, что организатору группы 59 лет, он житель города Каховка, неоднократно судимый. Его соучастники являются жителями Одесской, Черкасской областей, Генического и Каланчакского районов Херсонской области.

    Сейчас правоохранители проверяют участников банды на причастность к другим подобным нападениям.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Клавиатура ноутбука
      Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
      Флаги России и ЕС
      США - Россия: санкции преткновения
      Доллары, евро и гривны
      Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
      Аномальная жара в Италии. Архивное фото
      Украина: жара наступает