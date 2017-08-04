В Чернигове при обмене валюты мошенники обманули предпринимателя на $40 тыс

AFP/ATTA KENARE

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Злоумышленники похитили 40 тыс долларов США у намеревавшегося их выгодно, но нелегально обменять предпринимателя, сообщили в секторе коммуникаций полиции Черниговской области.

Мошенники обманули бизнесмена, заперли и скрылись в неизвестном направлении. На линию "102" позвонили жители, которые в одном из офисных помещений услышали, как в отдаленном кабинете стучит в дверь и кричит человек.

Как установила следственно-оперативная группа полиции, помещение в здании в центре Чернигова злоумышленники снимали уже несколько месяцев. Отмечается, что они вовремя оплачивали арендную плату. Частный предприниматель пришел в этот офис, поверив словам мошенников о возможности выгодного обмена 40 тысяч долларов США.

"В начале операции "обмена" предприниматель выложил эти деньги на стол. Между тем женщина, которая собиралась дать за валюту "гривны по выгодному курса", выложила на стол аккуратно упакованы купюры национальной валюты, как позже выяснилось — сувенирные. Не успел клиент даже осмотреть "гривны", как женщину позвали якобы отдать печать коллеге. Работница офиса вышла из комнаты, прихватив с собой доллары, и заперла дверь снаружи. Пока пострадавший понял в чем дело, прошло несколько минут и злоумышленники скрылись вместе со своей добычей", — сообщила полиция.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и занимается поисками злоумышленников. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские провели одновременно четыре обыска на территории Киевской области, в результате которых разоблачили группу злоумышленников, обманувших более полусотни человек. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб гражданам на 150 тысяч гривен, однако окончательная сумма намного больше и в настоящее время устанавливается.