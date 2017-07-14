наверх
14.07.201701:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Эхо кибератаки. "Ощадбанк" предупредил об активизации мошенников

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (127)

    (обновлено: )8
    В пресс-службе финансового учреждения сообщили, что преступники, воспользовавшись недавней кибератакой, активизировали звонки от якобы сотрудников банка и просят предоставить персональные данные.
    Отделение Ощадбанка
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Государственный "Ощадбанк" предупредил клиентов об активизации мошенников после недавней кибератаки на банк, сообщает пресс-служба финучреждения.

    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
    Petya.A – тонкая грань между кибератакой и кибервойной

    "Преступники решили воспользоваться недавней кибератакой и активизировали звонки якобы от сотрудников банка. Говорят, будто базы потеряны и нужно предоставить персональные данные для их восстановления", — говорится в сообщении.

    Читайте также: А вы готовы ко второй кибератаке?

    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной Рады Михаил Добкин. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш