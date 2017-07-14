Эхо кибератаки. "Ощадбанк" предупредил об активизации мошенников

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Государственный "Ощадбанк" предупредил клиентов об активизации мошенников после недавней кибератаки на банк, сообщает пресс-служба финучреждения.

"Преступники решили воспользоваться недавней кибератакой и активизировали звонки якобы от сотрудников банка. Говорят, будто базы потеряны и нужно предоставить персональные данные для их восстановления", — говорится в сообщении.

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Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.