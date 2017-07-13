Рада разрешила не штрафовать налогоплательщиков, пострадавших от кибератак

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины приняла закон об отмене штрафных санкций за несвоевременную подачу бизнесом налоговых и акцизных накладных в результате кибератаки.

За это решение проголосовали 257 народных депутатов.

"Мы должны отменить штрафные санкции для бизнеса, который не может подать налоговые накладные из-за кибератаки. Бизнесу необходимо время для восстановления бухгалтерской отчетности", — цитирует УНИАН главу комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину.

По ее словам, закон предусматривает отмену штрафных санкций за несвоевременную подачу отчетности в период с 1 по 30 июня, продление сроков подачи такой отчетности до 31 июля. Кроме того, закон предоставляет возможность бизнесу в случае уведомления контролирующих органов восстановить поврежденную базу бухгалтерской отчетности до 31 декабря 2017 года. При этом контролирующие органы не смогут проверять отчетность до ее восстановления, которое должно произойти не позднее, чем до 31 декабря.

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