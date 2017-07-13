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    Рада разрешила не штрафовать налогоплательщиков, пострадавших от кибератак

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (126)

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    Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что бизнесу необходимо некоторое время для восстановления бухгалтерской отчетности.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины приняла закон об отмене штрафных санкций за несвоевременную подачу бизнесом налоговых и акцизных накладных в результате кибератаки.

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    Вирус Petya возвращается

    За это решение проголосовали 257 народных депутатов.

    "Мы должны отменить штрафные санкции для бизнеса, который не может подать налоговые накладные из-за кибератаки. Бизнесу необходимо время для восстановления бухгалтерской отчетности", — цитирует УНИАН главу комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину.

    По ее словам, закон предусматривает отмену штрафных санкций за несвоевременную подачу отчетности в период с 1 по 30 июня, продление сроков подачи такой отчетности до 31 июля. Кроме того, закон предоставляет возможность бизнесу в случае уведомления контролирующих органов восстановить поврежденную базу бухгалтерской отчетности до 31 декабря 2017 года. При этом контролирующие органы не смогут проверять отчетность до ее восстановления, которое должно произойти не позднее, чем до 31 декабря.

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    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

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