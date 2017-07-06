КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Полицейские провели в среду одновременно четыре обыска на территории Киевской области, в результате которых разоблачили группу злоумышленников, обманувших более полусотни человек, сообщает пресс-служба Киберполиции.

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб гражданам на 150 тысяч гривен, однако окончательная сумма намного больше и в настоящее время устанавливается, сообщили правоохранители.

"В течение шести месяцев оперативники Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции ЧП Украины совместно с работниками отдела уголовного розыска Белоцерковского отдела полиции документировали противоправную деятельность группы лиц, которые наладили мошеннические схемы и обманывали граждан", — говорится в сообщении.

сайт Киберполиции Киберполиция разоблачила мошенников, обманывавших граждан по SMS

Злоумышленники использовали две схемы незаконного обогащения с помощью SMS-рассылок. Так, SMS-сообщения направлялись через организованную преступной группой сеть фишинговых сайтов, ссылки на которые поступали гражданам.

"В первом случае злоумышленники сообщали гражданам о выигрыше автомобиля и мошенническим путем выманивать у них деньги. После получения средств на банковскую карточку, мошенники исчезали. Во втором случае они представлялись сотрудниками банка и сообщали о несанкционированных действиях с картой. Для прекращения таких действий злоумышленники просили сообщить cvv-код карты. После получения кода снимали с банковского счета все сбережения", — рассказали в Киберполиции.

Следователи Белоцерковского отдела полиции Киевской области по данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Уже установлена причастность злоумышленников к совершению не менее 65 таких эпизодов преступной деятельности. Кроме того, оперативники установили, что участники этой преступной группировки причастны к совместной деятельности с заключенными, находящихся в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Киеву территории в Донецкой области.

"Так, для отмывания денег они использовали дроп-бот-сети банковских карт, через которые проходили денежные средства потерпевших. В дальнейшем эти средства выводились на "чистые" карточки с целью перевода их в наличность, и распределялись между членами группы. По оперативной информации, в состав преступной группы входило около десяти человек", — добавили в полиции.

В настоящее время решается вопрос о задержании четырех участников группировки в порядке статьи 208 УПК Украины. Мероприятия направленные на установление местонахождения других участников группировки и их задержание продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенник обманул судью на $30 тыс, предназначенных для взятки.