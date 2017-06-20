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    Тренера "Манчестер Юнайтед" обвинили в налоговом мошенничестве

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    Испанская прокуратура обвиняет Жозе Моуринью в налоговом мошенничестве на сумму 3,3 миллиона евро. Годом ранее он был оштрафован на 1,3 млн евро за нарушение налогового законодательства в Испании.
    Жозе Моуринью. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Испанская прокуратура обвинила бывшего главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" португальца Жозе Моуринью, в настоящее время возглавляющего "Манчестер Юнайтед", в налоговом мошенничестве на сумму 3,3 миллиона евро, сообщает Рейтер.

    Ранее появилась информация, что Моуринью подозревается в сокрытии от уплаты налогов на сумму 12 миллионов евро. В 2016 году сообщалось, что португальский тренер был оштрафован на 1,3 млн евро за нарушение налогового законодательства в Испании с 2010 по 2013 год, сообщает Р-Спорт.

    Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год и выиграл вместе с командой чемпионат, кубок и Суперкубок Испании.

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    Испанская прокуратура ранее обвинила португальского форварда "Реала" Криштиану Роналду, который как и Моуринью является клиентом агента Жорже Мендеша, в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год.

    Ранее испанский суд признал виновным в неуплате налогов футболистов "Барселоны" Лионеля Месси и Хавьера Маскерано. Суд приговорил Месси к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в 2 миллиона евро, Маскерано получил год тюрьмы и штраф в 816 тысяч евро. Оба футболиста согласно испанскому законодательству не будут отбывать сроки в тюрьме.

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