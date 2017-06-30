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    Киберполиция: хакеры, устроившие атаку, оказались еще и мошенниками

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (76)

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    Киберполиция разделила ущерб от масштабной атаки на Украину на две составляющие: материальную, это техника, которая вышла из строя, и потерянное время, в течение которого организации не работали.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Хакеры, которые запустили вирус-вымогатель, остановивший большое количество госучреждений и сайтов в Украине,  оказались еще и мошенниками, заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк.

    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/nataly.zaika.5
    Ты из чьих будешь, Petya.A? Соцсети о вредоносном вирусе

    Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник, 27 июня, поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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    Вирус блокировал компьютеры и требовал 300 долларов в биткоинах. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

    "Субъекты, которые соглашались заплатить, так и не получали никакого кода, который бы мог расшифровать пострадавшие файлы", — заявил Демедюк в эфире телеканал "1+1".

    Киберполиция также подсчитывает убытки, которые нанес вирус. Они распределены на две части: материальные, это техника, которая вышла из строя, и потерянное время, в течение которого организации не работали. 

    "Люди, которые пошли на сделку с преступниками, заплатили до 14 тысяч долларов", — сообщил Демедюк, уточнив, что за такие действия организаторам атаки грозит до 8 лет лишения свободы. 

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    По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. 

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