В Киеве мошенник обманул судью на $30 тыс, предназначенных для взятки

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Волынской области по поручению Генеральной прокуратуры Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении столичного мошенника, который, освободившись из мест лишения свободы, в августе 2016 путем обмана завладел денежными средствами судьи Голосеевского районного суда города Киева в размере $30 тыс, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как отмечается, деньги мошенник взял под предлогом их передачи в качестве взятки членам Высшей квалификационной комиссии судей и народных депутатов Верховной Рады за положительное решение вопроса об избрании пострадавшего на должность судьи бессрочно.

Обвинительный акт о совершении мошенничества и подстрекательству к покушению на предоставление неправомерной выгоды лицам, занимающим особо ответственное положение (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины) направлен в суд.

Обвиняемому, который был ранее неоднократно судим за мошенничество, избрана мера пресечения, далее — слово за судом, отметили в пресс-службе.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении судье Соломенского районного суда Киева, задержанному при получении взятки в размере 22 тысяч долларов.

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