Судье, задержанному на взятке в Киеве, сообщили о подозрении

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении судье Соломенского районного суда Киева, задержанному при получении взятки в размере 22 тысяч долларов, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Судью подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15; ч. 4 ст. 27; ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц; законченное покушение к подстрекательству предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, по предварительному сговору группой лиц, за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти).

nabu.gov.ua На месте задержания судьи Соломенского райсуда Киева при получении взятки в размере 22 тысяч долларов

О задержании судьи сообщил накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22 тысяч долларов. По его словам, судья получил взятку за содействие в снятии ареста на имущество, которое было в залоге.

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