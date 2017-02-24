Силовики задержали двух мошенников, выманивших у одной из фирм 33 млн грн

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали двух человек, один из которых бывший сотрудник Государственной фискальной службы, завладевших 33 млн гривен одной из фирм за "решение вопроса возмещения НДС", сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Злоумышленники уверяли предпринимателей, что за эту сумму, помещенную в банковскую ячейку на имя мошенников, они договорятся с Офисом крупных плательщиков ГФС", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Facebook Юрия Луценко В Киеве поймали налоговиков на взятке в 33 миллиона гривен

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры задержали двух прокуроров и полицейского за вымогательство взятки.