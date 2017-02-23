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    Общество

    СБУ задержала на взятке полковников Госпогранслужбы и Генштаба

    (обновлено: )6110
    Оперативники спецслужбы задокументировали получение полковниками первой половины взятки и задержали их в Киеве сразу после распределения между правонарушителями остальной суммы.
    Задержание на взятке полковников Госпогранслужбы и Генштаба
    СБУ

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы по процессуальному руководству военной прокуратуры разоблачили во взяточничестве полковников из пограничной службы и Генштаба Вооруженных Сил Украины, задержание проходило в Киеве, сообщает пресс-служба СБУ.

    СБУ
    Задержание на взятке полковников Госпогранслужбы и Генштаба

    Установлено, что к старшему офицеру отдела обеспечения подготовки войск Генштаба ВСУ обратился знакомый, который хотел проходить военную службу в пограничных войсках. Полковник связался со своим коллегой, одним из руководителей Главного центра кадрового обеспечения Госпогранслужбы, который оценил вопрос о трудоустройстве мужчины в 6 тысяч долларов.

    СБУ
    Задержание на взятке полковников Госпогранслужбы и Генштаба

    Оперативники спецслужбы задокументировали получение полковниками первой половины взятки и задержали их в Киеве сразу после распределения между правонарушителями остальной суммы.

    В настоящее время проходят обыски по месту службы и проживания взяточников. Открыто уголовное производство.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о задержании двух прокуроров и полицейского за вымогательство взятки.

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