Луценко: за вымогательство взятки задержаны два прокурора

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры задержали двух прокуроров и полицейского за вымогательство взятки, сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Генинспекция ГПУ задокументировала начотдела прокуратуры Киевщины и прокурора Ривненщины, которые в сговоре вымогали у предпринимателя 130 тыс. грн за закрытие дела", — сообщил генпрокурор.

"Сегодня же во время получения взятки в размере 10 тысяч гривен следователи Житомирской прокуратуры совместно с УСБ задержали заместителя начальника Хорошевського райотдела полиции. Л.Войтовича", — добавил Луценко.

По его словам, задержания реализованы благодаря сотрудничеству с гражданами.