наверх
22.02.201719:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Луценко: за вымогательство взятки задержаны два прокурора

    (обновлено: )53
    По словам Луценко, начальник отдела прокуратуры в Киевской области и прокурор в Ровенской области вымогали у предпринимателя 130 тыс. грн за закрытие дела.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Генеральной прокуратуры задержали двух прокуроров и полицейского за вымогательство взятки, сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    В Днепре полицейский требовал деньги с мальчика
    Національна поліція України/youtube
    В Днепре полицейский требовал взятку у школьника. Следственные действия

    "Генинспекция ГПУ задокументировала начотдела прокуратуры Киевщины и прокурора Ривненщины, которые в сговоре вымогали у предпринимателя 130 тыс. грн за закрытие дела", — сообщил генпрокурор.

    "Сегодня же во время получения взятки в размере 10 тысяч гривен следователи Житомирской прокуратуры совместно с УСБ задержали заместителя начальника Хорошевського райотдела полиции. Л.Войтовича", — добавил Луценко.

    По его словам, задержания реализованы благодаря сотрудничеству с гражданами.

    Как сообщалось ранее, генеральная инспекция Генпрокуратуры задержала за взятки сотрудника прокуратуры Киевской области и человека, называвшего себя сотрудником ГПУ.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Прекращение электроснабжения
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ