Луценко: за взятку задержан чиновник из Минсоцполитики

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали руководителя Фонда социальной защиты инвалидов при министерстве социальной политики при получении взятки, заявил в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины вместе со службой К (отдел по борьбе с коррупцией – ред.) Службы безопасности Украины зафиксировали вымогательство руководителем Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики 700 тысяч гривен (около 26 тысяч долларов) от подчиненного директора областного отделения… Сегодня злоумышленника задержали с поличным", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Юрий Луценко, facebook Взятка чиновнику Минсоцполитики

Генпрокурор сообщил, что эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов. О какой области идет речь, он не уточнил.

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Ранее сообщалось, что правоохранители задержали за взятку директора департамента платежных систем Национального банка Украины вместе с тремя сообщниками, среди которых — гражданин Азербайджана. Чиновник НБУ требовал взятку в размере 35 тысяч долларов у руководителя одного из предприятий за регистрацию внутригосударственной платежной системы, а трое других подозреваемых были его сообщниками.