ГПУ взяла на взятке начальника отдела прокуратуры Киевской области

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Генеральная инспекция Генпрокуратуры задержала за взятки сотрудника прокуратуры Киевской области и человека, называвшего себя сотрудником ГПУ, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Генинспекция ГПУ задержала начальника Иванковского отдела прокуратуры Киевской области Ю. Ткаченко, который требовал у главного инженера СМУ неправомерную выгоду в 3 тысяч долларов за закрытие дела", — написал генпрокурор.

Второе задержание произошло в тот же день, задержанным оказался Ю. Витковский, который представлялся сотрудником ГПУ, используя удостоверение ликвидированного Консультативного совета при Генпрокуратуре, требовал у директора КП "Лесное хозяйство Конча-Заспа" 5 тысяч долларов за прекращение подачи запросов контролирующих органов в отношении данного предприятия.

"Оба дела реализованы благодаря заявлениям граждан, которые поверили в политику очищения ГПУ", — подчеркнул руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали за взятку директора департамента платежных систем Национального банка Украины вместе с тремя сообщниками, среди которых — гражданин Азербайджана. Чиновник НБУ требовал взятку в размере 35 тысяч долларов у руководителя одного из предприятий за регистрацию внутригосударственной платежной системы, а трое других подозреваемых были его сообщниками.