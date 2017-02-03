Чиновник НБУ задержан с сообщниками при получении взятки

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали за взятку директора департамента платежных систем Национального банка Украины вместе с тремя сообщниками, среди которых — гражданин Азербайджана, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"При получении последней части неправомерной выгоды (взятки – ред.) в сумме 25 тысяч долларов США задержаны директор одного из департаментов Национального банка Украины и три его сообщника, которые выступали в роли посредников", — сообщила пресс-служба.

В сообщении говорится, что чиновник Нацбанка требовал взятку в размере 35 тысяч долларов у руководителя одного из предприятий за регистрацию внутригосударственной платежной системы, а трое других подозреваемых были его сообщниками. Правоохранительное ведомство также сообщило, что всем задержанным сотрудникам Нацбанка предъявлено обвинение за взяточничество в особо крупном размере.

Пресс-служба Нацбанка в пятницу сообщила, что регулятор уведомлен о задержании своего сотрудника и сейчас выясняет все обстоятельства и готов содействовать расследованию.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении судье Соломенского районного суда Киева, задержанному при получении взятки в размере 22 тысяч долларов.