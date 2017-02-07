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    Киев

    Прокуратура Киева взяла на взятке чиновницу Департамента земресурсов КГГА

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    По информации прокуратуры Киева, 40 тысяч гривен чиновница Департамента земельных ресурсов КГГА получила за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом.
    Прокуратура Киева взяла на взятке чиновницу Департамента земресурсов КГГА
    Прокуратура г. Киев

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Столичная прокуратура совместно с СБУ задержала на взятке чиновницу Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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    "Разоблачено в получении 40 тысяч гривен неправомерной выгоды должностное лицо отдела Департамента земельных ресурсов КГГА", — говорится в сообщении.

    По информации прокуратуры, "указанные денежные средства последняя получила в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом".

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали за взятку директора департамента платежных систем Национального банка Украины вместе с тремя сообщниками, среди которых — гражданин Азербайджана. Чиновник НБУ требовал взятку в размере 35 тысяч долларов у руководителя одного из предприятий за регистрацию внутригосударственной платежной системы, а трое других подозреваемых были его сообщниками. 

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