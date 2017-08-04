Воскобойник: 95% украинцев - жертвы мошенников по трудоустройству за рубежом

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Из-за оттока собственного населения государства Восточной и Центральной Европы не могут обеспечить себе должный уровень экономического развития и благосостояния без привлечения иностранной рабочей силы — квалифицированной, молодой и недорогой. Именно рекордные 1,3 млн рабочих приглашений для украинцев в прошлом году помогли Польше насытить рынок труда, снизить инфляцию и способствовать долгосрочному росту экономики. Более того, по данным Польского союза предпринимателей и работодателей, для поддержания экономического роста стране понадобится еще 5 млн украинских рабочих на протяжении следующих 20 лет.

О том, как вырос поток украинских трудовых мигрантов в связи с либерализацией визового режима с ЕС, какие страны наиболее популярны среди украинских трудовых мигрантов и какие профессии наиболее востребованы за границей в интервью РИА Новости Украина рассказал председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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Повлияла либерализация визового режима с Европейским союзом на количество украинских трудовых мигрантов, учитывая, что Польша и Венгрия разрешили трудоустройство тем украинцем, кто въехал по безвизу?

— Поток людей, едущих работать за границу несколько увеличился, но не существенно. Здесь безвизовый режим никак не помог, потому что люди и раньше имели возможность ехать по турвизе и оставаться нелегально. Сегодня для того чтобы лично искать работу, нужны деньги на проживание, еду и тому подобное. Давайте рассмотрим ситуацию — приезжает украинец по безвизу в соседнюю Польшу и начинает ходить по работодателям и искать работу. Например, он ее находит. Далее ему все равно нужно ждать “освядчення” (разрешение на работу) — это где-то 2-3 недели, а в это время нужно там жить. Для большинства это не выход из ситуации (нет денег на бесплодное времяпровождение за рубежом) и им будет легче найти работу с территории Украины. Некоторые могут устроиться нелегально, но для этого им еще нужно найти подходящего работодателя. В Польше и в целом в ЕС очень серьезные штрафы за нелегальную работу. Кроме того, если работник получит травму, его лечение придется оплачивать ему самому. А сможет простой украинец оплатить польской больнице счет в 500-700 евро? Я очень сомневаюсь в этом.

Какие страны сейчас пользуются наибольшей популярностью среди украинских трудовых мигрантов и почему?

— Сейчас распределение украинских трудовых мигрантов примерно такое — на первом месте Польша, там работало 36% людей. Далее — Россия (25%), Чехия и Германия (5%), Италия (3%). Однако, согласно социологии, которую наша ассоциация проводила в прошлом году, наибольшей популярностью среди украинцев пользуются Германия (23% хотели бы там работать) и Польша (22%).

Какие профессии наиболее востребованы и в каких странах?

— В иностранных государствах востребованы разные профессии, но для того, чтобы работать инженером или врачом, необходимо хорошо знать иностранный язык. Для рабочих специальностей, сбора урожая и т.п. знание языка нужно на минимальном уровне. Поэтому, фактически едут больше работать на рабочие специальности. Но повторюсь, что нужны разные специалисты. По оценкам нашей социологии, 93% людей, которых мы опрашивали, а это была полностью репрезентативная социология, работали в сфере, связанной с работой руками — это строительство, это сельское хозяйство, уход за детьми, уборка улиц и так далее.

Какой процент украинцев легально трудоустроен за рубежом?

— Подобной статистики не существует. Есть страны, где украинцы больше работают нелегально, например Россия. А есть такие, где больше легально — это страны ЕС, где меньше коррупции и работодатели, особенно крупные, не хотят иметь проблем с нелегальным трудоустройством. Однако есть такие сферы работы, которые во всех странах нелегальны – например, в качестве няни для детей, когда человек живет в семье и получает деньги из рук в руки от родителей. Можно будет говорить о том, сколько едет украинцев на работу легально, когда в нашей стране будут обезврежены нелегальные компании по международному трудоустройству, которые отправляют за границу львиную долю людей. Потому что только лицензированные компании обязаны информировать государство о количестве людей, которых они отправляют за границу именно на работу.

Похоже, что на волне миграции, трудоустройство наших сограждан за границей становится прибыльным бизнесом. Как за последние полгода изменилось количество компаний, которые занимаются этой деятельностью?

— Бизнес официальных компаний–посредников в нашей стране относится к сегменту малых и средних предприятий. Поэтому компании отправляют на работу за границу в месяц не так много людей, как это может показаться. Самая большая проблема состоит в том, что лицензионные компании трудоустраивают очень мало людей. Это видно на примере Польши – в 2016 году эта страна выдала украинцам 1,3 млн приглашений на работу, а через лицензионные компании, согласно статистике Государственной службы занятости, отправилось 9,5 тыс. человек, т.е. ничтожный процент от всех трудоустроенных. По нашим данным, большинство из украинцев (в районе 95%) пользуются именно мошенническими компаниями для поиска работы за рубежом. Какие-то из них обманывают людей, какие-то просто выманивают деньги, кто-то может и подыскать работу. Но главное — они не несут никакой ответственности за людей и это нужно понимать.

В последнее время резко усилилась торговля людьми с целью трудовой эксплуатации. Есть ли случаи вербовки граждан Украины с целью вовлечения их в преступную деятельность за границей?

— Один из последних примеров, когда мошенники предлагали украинцам работать курьерами, т.е. перевозить товары через украино-российскую границу и обещали зарплату, в разы превышающую рыночную. Позже оказалось, что ларчик открывался просто – курьерам давали некие запечатанные свертки, которые они перевозили. В этих свертках были наркотики, о чем несчастные курьеры не подозревали. Но незнание содержимого перевозимого груза совсем не освобождает от ответственности. В итоге, люди стали жертвами собственной жадности, которая обошлась им намного дороже, чем заработанные суммы денег.

Социологи говорят, что сейчас на работу за границу выезжают в основном молодые люди до 35 лет, не обремененные семьей, и есть серьезные риски, что назад они не вернутся. Насколько эти опасения оправданы?

— Хочу начать с того, что сейчас трудовые мигранты начинают ехать за границу активно из крупных городов, а не только из сел, как это было ранее. Возраст – до 35 лет обусловлен тем, что человек еще полон сил и может и хочет работать и зарабатывать. Однако корректной статистики нет. Социологи тут больше идут на поводу самих молодых людей, которые охотнее отвечают, что поедут за границу на работу. При этом, я хочу опять же упомянуть нашу социологию, согласно которой 77% опрошенных трудовых мигрантов — это люди, которые выезжают на работу на срок до одного года. У нас с той же Польшей идет циркуляционная миграция. Люди уезжают, работают, зарабатывают деньги, потом возвращаются снова сюда в Украину. И в нашем же опросе мы задавали вопрос — если бы у вас была постоянная работа, остались бы вы на постоянное место жительства в той стране, которая вам предоставила подобную работу? Всего лишь 15% заявили, что они остались бы, если бы у них была там постоянная работа.

Но мое видение все-таки заключается в том, что все зависит от того, насколько активно будут проходить изменения у нас в стране. Если эти изменения будут проходить быстро, качественно, то и трудовые мигранты будут вкладывать деньги на родине и возвращаться сюда на работу.