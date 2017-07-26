Минфин продал валютные ОВГЗ на $157,9 млн по ставке 5,34%

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Минфин привлек во вторник, 25 июля, на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 157,905 миллиона долларов по средневзвешенной ставке 5,34% годовых, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным министерства, всего было подано 34 заявки на покупку бумаг на 462,564 миллиона долларов по ставке от 5,3% до 5,5% годовых, из которых Минфин удовлетворил 30 заявок, установив ставку отсечения 5,4% годовых.

Ранее в Минфине заявляли о планах страны выйти на внешний рынок заимствований в 2017 году. В частности, в июне министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Украина может выйти на международные рынки заимствований этой осенью.

Украина в 2015 году провела реструктуризацию части госдолга, которая затронула ценные бумаги, выкупленные ранее коммерческими кредиторами, на 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новые ценные бумаги для своих кредиторов.