Золотарев о США, Верховном Суде Украины и Порошенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Посольство США усомнилось в добропорядочности кандидатов в судьи Верховного Суда Украины.

Как считают в посольстве США, высший совет правосудия Украины должен рассмотреть кандидатов на должности судей Верховного суда Украины.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", - сказано в микроблоге посольства в Twitter.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда и направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе ВСУ. В свою очередь Центр противодействия коррупции сообщил, что 80% судей на должности судей нового ВСУ — действующие судьи или находятся в отставке, а каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности.

Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев уверен, что западные партнеры прекрасно понимают, к чему стремятся украинские власти.

"Соединенные Штаты могут спокойно смотреть на некоторые шалости нынешнего режима во внутренней политике, но к стремлению Банковой взять под полный контроль судебную ветвь власти США воспринимает достаточно болезнено. Мы видим стремление наших внешних партнеров сформировать независимую от Администрации президента вертикаль, это и НАБУ, и антикоррупционные суды. Можно не сомневаться, что в Штатах прекрасно понимают игру, затеянную президентом и его окружением", — считает Золотарев.

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По словам эксперта, президент делает все для того, чтобы контролировать судебную систему.

"Пламенный спич Петра Алексеевича о том, как красиво и цивилизованно Украина провела конкурс в Верховный Суд никого не обманул. Все прекрасно видели "вишенку на торте" в виде людей не из судейской среды, которые неожиданно для многих стали судьями ВСУ. Это и преподаватели, и доценты, и даже "АТОшники". Очевидно, что все это проходило в "ручном" режиме. В принципе, была подобрана такая публика, которой можно руководить и которую можно контролировать", — говорит политолог.

Золотарев считает, что вопреки мнению западных партнеров, Петр Порошенко продолжит гнуть свою линию.

"Судя по всему, американское посольство использовало информацию, которую предоставили "грантоеды", а они достаточно критично подошли к конкурсу в Верховный Суд. Тем не менее, мне кажется, что в данном случае Петр Порошенко будет гнуть свою линию до конца. Нужно понимать, что для президента это вопрос политического и личного выживания. Это, конечно, чревато для него последствиями, но они будут не завтра и даже не послезавтра. В любом случае, отношение западных партнеров к Порошенко будет меняться", — резюмировал он.