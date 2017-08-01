наверх
01.08.201711:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Как "большой Трамп" следит за Порошенко - Корнейчук

    (обновлено: )29240
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, усомнившись в добропорядочности кандидатов в судьи ВСУ, посольство Соединенных Штатов посылает сигнал президенту Петру Порошенко.
    Петр Порошенко и Дональд Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Посольство США усомнилось в добропорядочности кандидатов в судьи Верховного Суда Украины.

    Как считают в посольстве США, высший совет правосудия Украины должен рассмотреть кандидатов на должности судей Верховного суда Украины.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук о заявлениях Трампа: Порошенко получил сразу два сигнала

    "Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", — сказано в микроблоге посольства в Twitter.

    Ранее Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда и направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе ВСУ. В свою очередь Центр противодействия коррупции сообщил, что 80% судей на должности судей нового ВСУ — действующие судьи или находятся в отставке, а каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Соединенные Штаты не дают Петру Порошенко "под себя" сформировать Верховный Суд.

    "Посольство США передало Порошенко сигнал, что увидели, как он пытается под видом конкурса сформировать "под себя" новый состав Верховного суда. Тем самым, узурпирует судебную систему перед президентскими выборами. Как видим, США позволяют Порошенко "нагибать" внутренних врагов вроде Авакова, но при этом не дают ему лезть в те институты, которые американцы используют в нужный момент против самого президента. А именно — НАБУ и суды. "Большой Трамп" следит за Порошенко…", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Пост Дмитрия Корнейчука

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы