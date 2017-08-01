Как "большой Трамп" следит за Порошенко - Корнейчук

NICHOLAS KAMM / AFP

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Посольство США усомнилось в добропорядочности кандидатов в судьи Верховного Суда Украины.

Как считают в посольстве США, высший совет правосудия Украины должен рассмотреть кандидатов на должности судей Верховного суда Украины.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", — сказано в микроблоге посольства в Twitter.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда и направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе ВСУ. В свою очередь Центр противодействия коррупции сообщил, что 80% судей на должности судей нового ВСУ — действующие судьи или находятся в отставке, а каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Соединенные Штаты не дают Петру Порошенко "под себя" сформировать Верховный Суд.

"Посольство США передало Порошенко сигнал, что увидели, как он пытается под видом конкурса сформировать "под себя" новый состав Верховного суда. Тем самым, узурпирует судебную систему перед президентскими выборами. Как видим, США позволяют Порошенко "нагибать" внутренних врагов вроде Авакова, но при этом не дают ему лезть в те институты, которые американцы используют в нужный момент против самого президента. А именно — НАБУ и суды. "Большой Трамп" следит за Порошенко…", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.