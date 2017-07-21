Конфликт во власти есть, но он еще не набрал оборотов - Золотарев

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Со дня убийства известного журналиста Павла Шеремета 20 июля прошел год. Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что следователи допросили более 1800 человек по делу об убийстве Шеремета. Получили доступ к информации 19 тысяч абонентов мобильной связи.

Президенты Украины и Беларуси проведут вторую встречу за год. Александр Лукашенко посетит Киев 20−21 июля. Программой визита запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

Президент Украины подписал закон о Фонде энергоэффективности. Создание такого Фонда должно существенно уменьшить энергопотребление страны за счет внедрения мероприятий по энергосбережению, среди которых выделяют комплексную модернизацию жилого сектора и энергосетей.

Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин заявил, что между президентом Украины и премьер-министром нет конфликта, есть отдельные дискуссии.

Информационные итоги четверга, 20 июля, повел политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы.

В зоне АТО в результате массированного обстрела четверо украинских военных погибли, один попал в плен, семь получили ранения. Об этом сообщили в штабе АТО.

— К сожалению, погибло не четверо, а девять человек за сутки. Действительно, там три человека — подрыв на мине. Но вот эта ситуация ни мира, ни войны, она продолжается. И, увы, судя по всему, несмотря на некоторый оптимизм в части продолжения минского процесса, люди будут продолжать там гибнуть.

О ГОДОВЩИНЕ УБИЙСТВА ПАВЛА ШЕРЕМЕТА

Годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. Дело расследуется как убийство, ключевая версия — из-за профессиональной деятельности. Готовили преступление профессиональные преступники, невозможно обнародовать больше деталей, это может повредить делу. Это одно из заявлений Артема Шевченко. Ваше мнение?

— Если перевести с птичьего языка пресс-секретаря или пиар-менеджера министра на язык человеческий, то это звучит так: мы хотели, но не смогли. Это означает то, что спустя год, мы же уже видели ситуацию, когда, фактически, журналистское расследование зашло несколько дальше и глубже, чем у тех, кто должен был это делать по долгу службы. И это показывает то, что или мотивации нет, или нет профессионалов, которые способны раскрывать столь квалифицированные преступления. А преступление готовилось, и профессионально, судя по всему. Это уже можно говорить о том, что эта адская машинка делалась профессионалом. Это и с использованием противопехотной мины, которая крепилась на мощных магнитах к днищу кузова. И, кстати, вот стиль теракта очень напоминает то, что произошло чуть позже в Мариуполе с полковником СБУ.

strana.ua "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета

Какой вывод можно сделать? Нет ли здесь какой-то зловещей воли притормозить?

— Скажем так, политических мотивов того, что в ходе следствия можно выйти на тех, на кого выходить нельзя по политическим соображениям.

То есть вы тоже склонны видеть в этом украинский след?

— Все меньше говорят о руке Кремля в деле Павла Шеремета. Все меньше. И, как бы то ни было, даже если она есть, то исполнители были, судя по всему, украинцы. Исполнители теракта.

Есть ли в том, в каком состоянии сейчас дело Шеремета, политика?

— Я бы поставил на первое место непрофессионализм, а уже на второе, возможно, да, могу согласиться с тем, что действительно неэффективность следствия. И то, что журналисты оказались куда лучшими детективами, наводит на вполне обоснованные подозрения.

О ВИЗИТЕ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО В УКРАИНУ

О чем, по вашему мнению, будут говорить Порошенко и Лукашенко?

— Прежде всего, вопросы политические, Минский процесс, вопросы территориальной целостности. Здесь Беларусь поддерживает Украину, сохраняя очень доброе отношение с РФ.

То есть говорить будут о политике, а не о деньгах?

— Я думаю, прежде всего, о политике. Потом про деньги. А темы, судя по тому, что, по-прежнему, продукция пользуется в Украине достаточно высоким спросом, то есть батьке есть что предложить. Пока от конфликта Украины и России белорусский президент в наибольшем выигрыше. Во-первых, он, не ссорясь ни с кем, ни с Киевом, ни с Москвой, предстает перед Западом в тоге миротворца, который пытается урегулировать конфликт и политический профит, по-моему, Лукашенка очевиден.

Здесь могут быть и экономические санкции.

— И экономические санкции, но аспект, как летают теперь украинские бизнесмены в Москву? Через Минск. Даже на Минских переговорах батька умудрился заработать, по-моему, выставили счет на четверть миллиона долларов за кофе, пирожные.

Вспомним заявления Лукашенко о том, что нет альтернативы минским переговорам? Каким образом это сделать?

— Он хозяин переговорной площадки. Реально повлиять на позиции Кремля, на позиции Берлина, Парижа, Киева он не может. Он демонстрирует широту намерений и гостеприимство.

Ранее Лукашенко говорил, что у него определенные предложения о том, как можно разрешить ситуацию на Донбассе, и в Киеве он их озвучит. Мы можем предположить, что это будут за предложения?

— Я думаю, что основной вопрос в чем? В механизме, то есть все стороны согласны с формулой о том, что нет альтернативы политическому урегулированию, что военный путь бесперспективен и прочее, но все спотыкаются на механизме, как это сделать, как это реализовать. И, очевидно, белорусский лидер со своей колокольни попытается дать совет. Пока, судя по всему, судя по плану Макрона, который был озвучен на завтраке с участием Макрона, Меркель и Путина. Такое ощущение, что Макрон не читал Минских соглашений, то есть президент-новичок, ему некогда было ознакомиться, он знает, что есть Минский процесс. Кстати, судя по всему, Банковую достаточно оперативно информировали о содержании переговоров. Здесь, я подозреваю, что включился как раз другой канал. Такой интересный достаточно канал, который, судя по всему, и сейчас задействован в коммуникации между Кремлем и Киевом – это Медведчук. Обратите внимание – вчерашний бенефис Рабиновича.

Медведчук снова появится на политической арене.

— Да. В тени. За кулисами. Судя по тому количеству публикаций в европейской прессе о Медведчуке, причем нейтрально-позитивных, в таких издания, где токсичный персонаж никогда бы не появился. То есть его воспринимают.

Что-нибудь еще добавите по поводу визита Лукашенко в Киев?

— Опять же, моя субъективная позиция, все обо всем договорятся, всем все пообещают, но я думаю, дай бог, чтобы половину сделали.

Порошенко будет говорить с Лукашенко о судьбе белорусских добровольцев, воевавших на востоке Украины? Потому что там они преследуются законом. Добровольца Тараса Аватарова на пять лет посадили.

— Судя по специфике белорусской Фемиды, я не думаю, что даже если за него попросят, это сколь-нибудь существенно отразиться на его судьбе.

О ФОНДЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Петр Порошенко подписал закон о фонде энергоэффективности. Еврокомиссия и правительство Германии пообещали 100 миллионов евро для наполнения этого фонда. Ваше мнение?

— Гройсман заложил 62 миллиарда на субсидии. И полмиллиарда заложил только на энергоэффективность. Честно говоря, наблюдая за реформаторскими потугами нашего премьера, у меня очень большие сомнения в том, что слово эффективность будет там присутствовать.

Безусловно, вещь необходимая и полезная. Но если это выльется для меня, как гражданина в то, что мне надо будет платить еще за энергоэффективность дома, то, простите, такая энергоэффективность мне не нужна.

пресс-служба президента Украины Петр Порошенко подписывает закон

Как вы считаете, придут серьезные доноры, чтобы наполнить Фонд?

— Пока это выглядит такая же фантазия, как "план Маршалла" для Украины. У нас это слово ввели последние две недели интенсивно в информационное пространство. Не объясняя аудитории, что такое "план Маршалла" на самом деле. И что есть "план Генри Моргентау". По отношению к Европе было два плана. План, который предлагал достаточно неэффективный начальник генерального штаба американской армии, Маршалл, и оказавшийся достаточно прозорливым экономическим стратегом, который увидел в руинах Европы контуры будущей объединенной Европы. Его план действительно оказался эффективным. Но был и другой план. Генри Моргентау, министра финансов США, который предлагал, что США должны добиться разделения Германии, расчленения ее, деиндустриализации, порезать металлургические, химические заводы, Германия должна стать аграрной страной, вырубить леса, такое тоже было предложение. Как-то оно напоминает требования ЕС о вывозе леса-кругляка. Вот у меня такое ощущение, что ЕС и США реализуют у нас план Моргентау. Но не план Маршалла.

По словам Петра Порошенко, существование Фонда энергоэффективности позволит создать систему верификации наших субсидий.

— Вот смотрите, с чего начинается родина. Вот слово "верификация" — это у меня в наших реалиях, как когда заглядывают под крышку кастрюли. И что у тебя в холодильнике. Почему не проведена перепись населения? Пока уходят от этой темы. Есть ряд депутатов, допустим, то же "Видродження", кажется, предлагали все-таки провести перепись населения. Пока ничего не слышно. Не согласен с тем же, допустим, Рабиновичем, который говорит, что 24 миллиона украинцев осталось в стране. Это явно перебор. Но то, что в Украине менее 40 миллионов сегодня живет постоянно, это совершенно очевидно.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ ПОРОШЕНКО И ГРОЙСМАНА

Глава Администрации президента заявил о том, что конфликта между Порошенко и Гройсманом нет…

— С учетом того, что господин Райнин крайне осторожный и сдержанный в словах человек, собственно, можно помножить и, судя по всему, вот этот конфликт, дело в том, что он был запрограммирован вот этим дуализмом украинской власти, когда исполнительная вертикаль поделена между премьером и президентом.

То есть конфликт все же есть?

— Он еще не набрал оборотов, но отношения, мягко говоря, не очень хороши, это совершенно очевидно. Я об этом год назад говорил, когда многие считали Гройсмана, дескать, это протеже Порошенко. Я говорил о том, что степень близости Гройсмана к Порошенко изрядно преувеличена и что со временем, учитывая амбициозность, специфику личности Владимира Борисовича, а человек он амбициозный и горизонты его персонального политического планирования уходят далеко за горизонты президентства Порошенко. Это означает что? Как только у президента, скажем так, положение начнет становиться более шатким, упадет рейтинг, это я год назад говорил, то господин Гройсман начнет интенсивно набирать сначала политическую субъектность, демонстрировать то, что он самостоятельная политическая фигура, игрок, и мы сегодня это видим.

Читайте также: В бой идут одни старики. Соцсети о совете экс-премьеров Гройсмана

Господин Гройсман заявляет, что всегда поддерживает президента.

— А что он будет говорить? Смотрите, Яценюк выходит с заявлением, что необходимы срочные конституционные изменения. Тут же нет такого: иду на вы и бросает вызов. Это мир интриг, закулисной политики, тут явно то, что отношения разладились, совершенно очевидно.

Из-за чего?

— Власти никогда не бывает много. А есть еще основной закон украинской политики. Он заключается в следующем: в том, что оскудение содержимого корыта при сохранении количества свиней, желающих к корыту прильнуть, неумолимо ведет к обострению политической борьбы. И эта политическая борьба в ближайшее время будет носить внутривидовой характер.

Премьер говорит, что не имеет никаких планов на президентство. Это правда?

— Мы помним, Гройсман наверняка помнит, такого премьера Евгения Марчука. За что его уволил Леонид Кучма? За то, что он занялся построением собственного политического имиджа, и излишнее проявление политических амбиций в глазах президента премьера – это большой грех. Поэтому от этого греха Владимир Борисович предпочел оперативно открестится, тем более, что пока все рычаги, возможности привести Владимира Борисовича к порядку у Порошенко не исчерпаны. А вот в сентябре увидите. Я ж не призываю никого себе верить, но посмотрите, ведь когда был Яценюк, все говорили: все прекрасно, полное взаимопонимание.

Приведите примеры, у Порошенко и Гройсмана конфликт.

— Оно ж не выносится, вот этот сор, он никогда не выносится из избы до поры, до времени. Равно я приводил пример с Яценюком. Тоже все было прекрасно, замечательно. В какой-то момент Арсений Петрович ушел и, судя по всему, обижен на президента и, судя по тому, как он ябедничал на то, что Порошенко тормозит реформы, он явно ушел не с легким сердцем и не по-хорошему они расстались. Поэтому точно также и с господином Гройсманом. Какие факты должны быть? Что президент должен премьеру привселюдно в ухо дать или послать в пешеходное эротическое путешествие, извините? Таких фактов вы никогда не увидите. Но есть, опять же, подковерный, кулуарный уровень политики, то есть когда вместо тех или иных кадровых назначений не прислушиваются к мнению с Банковой в здании на Грушевского. И все это создает потенциал конфликта, когда у одного есть амбиции, а у другого есть подозрения.

Ранее юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" заявил, что ошибки, допущенные следствием в деле Шеремета, исправить практически невозможно из-за потери времени.

Также адвокат Елена Карнаух заявила в эфире Голоса Столицы, что несколько месяцев хватило бы, чтобы провести самые сложные экспертизы, учитывая резонанс дела.