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    Лукаш: о тонкой грани между десоветизацией и деруссификацией

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (195)

    (обновлено: )15620
    "Великому знатоку" советского человека Вятровичу нелегко осознать трудовой подвиг людей, которые через 16 лет после тяжелейшей войны смогли запустить человека в космос, считает экс-министр юстиции Елена Лукаш.
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Декоммунизация в стране продолжается, хотя и не так гладко, как хотелось бы ее идеологам. Так, Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича

    Не прекращает декоммунизационной активности и глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. Он считает, что Институт – "это лекарство государству, чтобы избавиться от болезней прошлого", но только "через пять лет можно будет с уверенностью говорить о каких-то уже необратимых изменениях", отмечает на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

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    Она публикует "цитаты о ближайших планах юбераллеса".

    "1. Внести изменения в Закон о государственных праздниках:

    — изменить название "Международный день солидарности трудящихся" на "День труда";

    — отменить выходной день 8 марта.

    Это "был один из элементов лишения этого дня любого правозащитного смысла и превращение его в обычный "праздник тортиков-букетиков";

    — переименовать "Международный женский день" на "День борьбы за права женщин", придать ему четкое правозащитное содержание;

    — говорить "о переходе на празднование Рождества по общемировому календарю" (25 декабря).

    2. Подготовить "изменения к Закону о реабилитации жертв политических репрессий.

    — реабилитировать участников вооруженного повстанческого движения 1920-х годов;

    — реабилитировать участников УПА.

    3. Завершить декоммунизацию в Киеве.

    — создать на территории ВДНХ Музей монументальной пропаганды СССР.

    В целом по всей Украине переименовано около 52 тысяч улиц. Но еще есть "немало личностей украинской истории, которые достойны воплощения".

    "Для становления Украины как сильного, независимого государства нужна не только декоммунизация, но и дерусификация".

    — поддержать законопроект № 5670 "О языке" как "следующий важный шаг для утверждения украинского языка", – перечислила Лукаш.

    facebook.com/Lukash.ua
    Скриншот - Лукаш - Декоммунизация

    Главный "враХ" – советский человек, добавляет она. Образ советского человека – "homo soveticus": "человек, который постоянно живет в страхе и не готов брать на себя ответственность…. Это одна из самых отрицательных черт, которая разлагала украинское общество".

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    "До сих пор вижу "советских" людей, "которые скучают по советской жизни, в частности за тем, что, якобы, советская власть гарантировала какую-то иллюзорную стабильность", – приводит цитату экс-министр юстиции.

    Как они огорчены, что много ещё "совков" разлагают нацию (вспомнилось булгаковское "мы их душили, душили…"), подчеркнула Лукаш.

    "Ничего, они скоро все исправят. Вот, гетто уже прозвучало как вариант. Извратителю истории было 14, когда распался Союз. "Великому знатоку" советского человека нелегко осознать трудовой подвиг людей, которые через 16 лет после тяжелейшей войны смогли запустить человека в космос. И создали все, чем такие "вятровичи" пользуются до сих пор, ненавидя все советское. А сами даже собачьей будки не построили", – подытожила юрист.

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