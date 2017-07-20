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    Суд не разрешил властям Киева переименовать проспект Ватутина в Шухевича

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (192)

    (обновлено: )355130
    Автор петиции против переименования проспекта Елена Бережная сообщила, что решение апелляционного суда означает, что проспект не будут переименовывать в Шухевича и он будет носит имя генерала Ватутина.
    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь националиста Романа Шухевича, сообщила в четверг директор Института правовой политики и соцзащиты, автор петиции против переименования проспекта Елена Бережная.

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    Ранее Окружной административный суд запретил киевским властям подписывать и публиковать решение о переименовании до рассмотрения судом иска гражданских организаций о его законности, на что власти города подали апелляцию, которую в четверг рассматривал суд.

    "Еще одна победа! Сегодня Киевский апелляционный административный суд отказал институту беспамятства имени Вятровича, партии Свобода, Киевсовету и еще одному апеллянту в удовлетворении их жалоб на определение суда первой инстанции о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета от 1 июня о переименовании проспекта легендарного полководца генерала Ватутина на Шухевича и оставил в силе данное определение", — написала Бережная на своей странице в Facebook.

    По ее словам, решение апелляционного суда означает, что пока проспект не будут переименовывать и он будет носит имя генерала Ватутина.

    Киевский городской совет 1 июня решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА) Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича.

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