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    Срыв акции в защиту пр-та Ватутина: организатора поставили на колени

    Тема:

    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (174)

    (обновлено: )6312
    На заседании 1 июня Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта советского генерала Ватутина в проспект командующего УПА Романа Шухевича. Окружной административный суд Киева приостановил это решение.
    Facebook C14 news

    Националистическая организация С14 обнародовала видео потасовок во время акции против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в Киеве. 

    Проспект Романа Шухевича, бывший - пр. Генерала Ватутина
    wikipedia
    Ошибки декоммунизации. Ватутин или Шухевич – решает суд

    Ране в пятницу сообщалось, что радикалы сорвали акцию, организованную партией "Социалисты".

    На видео видно, как члены С14 вынуждают встать на колени, по их словам, одного из организаторов акции.

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    На заседании 1 июня Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта советского генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. За данное решение проголосовали 69 депутатов. На днях Окружной административный суд Киева запретил Киевсовету публиковать решение о переименовании проспекта.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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