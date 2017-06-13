Иметь "травмат" может только ограниченная каста людей — юрист

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РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве расстреляли женщину. Ее нашли на обочине дороги с тремя ранениями. На месте происшествия следователи обнаружили три стреляные гильзы, предварительно — от травматического оружия.

По факту убийства женщины начато досудебное расследование по статье "Умышленное убийство". Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

Насколько может быть опасным травматическое оружие, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист Евгений Лосовский.

Как квалифицируются такие дела, если в них фигурирует именно травматическое оружие?

— На самом деле, использованы в травматическом оружии могут быть разные боеприпасы. Поэтому я сразу хочу исключить ложное мнение сограждан, которые могут думать, что травматический пистолет менее опасен, чем короткоствольное огнестрельное оружие.

Скорость движения пули, того же резинового компонента или пластикового, он настолько высокий, в зависимости от заряда и кто его изготовил, а возможно, часто и изготавливают сами патроны, что в принципе приводит к тем же смертельным случаям, что и при наличии нарезного короткоствольного оружия. Поэтому сразу исключим, что это не оружие смертельного действия.

Оружие смертельного действия зависит только от боеприпаса, и насколько специалист применяет данное оружие. Второе, если в данном случае при отстреле данного пистолета и соответственно на месте совершения преступления будут найдены гильзы, то это совершенно не означает, что данные гильзы находятся в гильзотеке. Если они не находятся в гильзотеке, значит, каким-то образом этот пистолет переделан, и боеприпасы использованы собственного, скорее всего, назначения.

Теперь, следующее. В принципе, у нас давно в стране бытует и формируется мнение, что наличие травматического оружия менее опасно, более безопасно для граждан, и соответственно оснащать граждан короткоствольным нарезным оружием нет смысла.

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Но это абсолютно несовпадение всех реалий жизни, потому что при наличии данного оружия, а мы знаем, что по закону, по инструкции про порядок использования огнестрельного оружия и про порядок выдачи травматического оружия, оно практически один в один соответствует выдаче охотничьего оружия, нарезного охотничьего, длинноствольных стволов.

Только отличается одним: согласно всем необходимым нормативам и положениям разрешается иметь журналистам, работникам спецподразделений, сотрудникам правоохранительных органов. Таким образом, абсолютно трезво из объективной составляющей следует, что в основном граждане не имеют права на приобретение данного оружия, имеет право только ограниченная каста людей.

В данном случае к журналистам, я не хочу обидеть всех журналистов, кто на самом деле является журналистом, приписать можно кого угодно. Тем более, еще следующий момент: сотрудники правоохранительных органов. У них по службе, и соответственно, закон о милиции, при необходимой специализации и оперативной деятельности, они и так имеют возможность работать соответственно короткоствольное нарезное оружие штатное. Поэтому, зачем гражданину в нерабочее время наличие травматического оружия, становится второй вопрос.

Теперь о третьем. Вы знаете, что ущерб здоровью часто от использования травматического патрона, то есть пластиковой, резиновой составляющей, может быть не только менее, а еще и более глобальный и патологический для последующих последствий здоровью. Поэтому никаких мнений, а вот другое, если при использовании короткоствольного нарезного оружия мы можем баллистическую экспертизу провести и найти в теле потенциальной жертвы пулю, которая может указывать на того или другого владельца.

Самое страшное, что травматический пистолет более опасен — там невозможно провести баллистическую экспертизу пули. Таким образом, для контроля использования травматического пистолета, оно является наиболее опасным, невозможно определить хозяина, если не нашли гильзу.

Отличается ли мера наказания за убийство из огнестрельного пистолета и из травмата?

— На самом деле, очень хитрая составляющая. Потому что при использовании травматического оружия, когда вы произвели выстрел, можно утверждать, что данное оружие является также по всем нормативам и положениям оружием несмертельного действия. Таким образом, у вас не было намерения совершить убийство. То есть это будет характеризоваться как непредумышленное убийство, потому что самим оружием невозможно нанести действия смертельные.

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Таким образом, получается, что человек, использующий травматическое оружие, имея намерения убить человека, знает точно, что подойдет на близкое расстояние, произведет выстрелы, как будто случайно, не разобравшись в ситуации, в область головы или, может, даже в область сердца.

В принципе, у него в судебном заседании будет считаться менее тяжелым обстоятельством, если бы он использовал короткоствольный нарезной ствол.

Докладніше про травматичну зброю в ефірі "ГС" розповів експерт Української асоціації власників зброї Віталій Коломієць.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що таке — травматична зброя?

— Травматична зброя — це таке українське формулювання для зброї, спорядженої гумовими кулями.

В усьому світі, чи у більш цивілізованому світі, таку зброю називають less lethal, тобто менш летальна. І так сталося, що саме в Україні пістолети, які споряджені гумовими кулями і призначені для відстрілу гумовими кулями, називають травматичною зброєю.

Також є і рушниці, які так само стріляють гумовими кулями, але це ніяк не означає, що вона травматична, а не летальна, бо в усьому світі вона насправді менш летальна, і дуже багато випадків, коли застосовується така зброя і призводить до тяжких тілесних ушкоджень, або навіть смерті.

Хто може володіти цією зброєю? Чи вона купується безконтрольно?

— Можна сказати, що безконтрольно, але видається МВС, старою дозвільною системою, де вони самі себе контролюють, самі визначають правила видавання цієї зброї, і взагалі її видають на підставі наказу для службового користування.

Тобто теоретично, на підставі їх наказів міліцейських, таку зброю можуть отримати працівники суду, правоохоронних органів, особи, залучені до добровільних формувань з охорони кордону і правопорядку, так звані добровільні дружини, і журналісти. Так під видом журналістів, дуже багато роздано цих дозволів на придбання такої зброї. Той випадок, коли журналісти не так часто її отримують, бо це воно в державі за 15-20 років поставлено на корупційний потік і видається суто з метою збагачення чиновників.

Чи можна дослідити, з якої саме травматичної зброї куля була випущена?

— Для травматичної зброї можна тільки відслідкувати по гільзі, тобто відбиток бойка на капсюлі. Ті частинки, по яких б'є бойок, щоб запалити порох у самій гільзі і спричинити постріл.

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Для іншої нарізної зброї, для звичайного пістолета, куля ще додатково проходить канал ствола, і на ній залишаються сліди від нарізів цього каналу ствола, тому вона називається нарізною.

Для пістолета, що стріляє гумовими кулями, то очевидно, що тільки по цьому бойку можна відслідкувати, але не завжди це так легко, як для кулі, випущеної з нарізного пістолета. Що стосується взагалі стрільби з такої зброї, наприклад, з метою вчинення якогось злочину, то часто злочинці ці пістолети переробляють, посилюють кулю, в гільзу вставляють, наприклад, стальні кульки, щоб спричиняти смерть, або тяжчі тілесні ушкодження, ніж просто забій.

У Києві на місці вбивства було знайдено три гільзи. Якщо правоохоронці вирахують, хто стріляв, і знайдуть у нього зброю, можна буде довести, що саме з цього пістолету було зроблено ці постріли?

— Так, якщо знайдуть зброю, і злочинець не встигне позбутися цієї зброї, або деформувати бойок, то можуть ідентифікувати відбиток бойка на зброї з тим відбитком, який він лишив на гільзі. Але, зазвичай, якщо цю зброю використовують з метою злочину, то це або перероблена зброя, відповідно змінені форми бойка, або зброя одноразова. Тобто вона виконала свою функцію і потім її одразу десь утилізують.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

Также эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире заявил, что право на наградное оружие имеют только военные.