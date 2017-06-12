В Киеве расстреляли женщину и выбросили на дорогу

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 июня, на улице Малинской в ​​Святошинском районе Киева прохожий обнаружил на обочине женщину с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

Мужчина сразу же вызвал "скорую помощь". На месте преступления правоохранители обнаружили гильзы.

Неизвестный произвел три выстрела: в плечо, бедро и спину между лопатками. Последнее ранение оказалось смертельным. Женщина умерла в машине "скорой".

Напомним, в зале игровых автоматов в Сумской области застрелили мужчину.