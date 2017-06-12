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    В Киеве расстреляли женщину и выбросили на дорогу

    (обновлено: )23502
    Как сообщается, неизвестный произвел три выстрела: в плечо, бедро и спину между лопатками. Последнее ранение оказалось смертельным. Женщина умерла в машине "скорой".
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 июня, на улице Малинской в ​​Святошинском районе Киева прохожий обнаружил на обочине женщину с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

    Мужчина сразу же вызвал "скорую помощь". На месте преступления правоохранители обнаружили гильзы.

    Неизвестный произвел три выстрела: в плечо, бедро и спину между лопатками. Последнее ранение оказалось смертельным. Женщина умерла в машине "скорой".

    Напомним, в зале игровых автоматов в Сумской области застрелили мужчину.

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