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    В зале игровых автоматов в Сумской области застрелили мужчину

    (обновлено: )20020
    В помещение "Украинской национальной лотереи" зашел мужчина в маске и произвел выстрел в одного из посетителей заведения, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных ранений мужчина скончался.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Злоумышленник из пистолета смертельно ранил мужчину в зале игровых автоматов в г. Ахтырка Сумской области, после чего скрылся с места происшествия, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в регионе.

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    Инцидент произошел 6 июня в 1 ч. 30 мин. ночи. В помещение "Украинской национальной лотереи" зашел мужчина в маске и произвел выстрел в одного из посетителей заведения, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных ранений мужчина скончался.

    Приехавшие полицейские установили личность погибшего — им оказался 48-летний местный житель, который в свое время имел судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 2 УК Украины "Мошенничество".

    По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство). Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника. Известно, что последний имел рост около 180 см, был в капюшоне с закрытым лицом.

    Напомним, ранее мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области РФ.

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