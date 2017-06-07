В зале игровых автоматов в Сумской области застрелили мужчину

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Злоумышленник из пистолета смертельно ранил мужчину в зале игровых автоматов в г. Ахтырка Сумской области, после чего скрылся с места происшествия, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в регионе.

Инцидент произошел 6 июня в 1 ч. 30 мин. ночи. В помещение "Украинской национальной лотереи" зашел мужчина в маске и произвел выстрел в одного из посетителей заведения, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных ранений мужчина скончался.

Приехавшие полицейские установили личность погибшего — им оказался 48-летний местный житель, который в свое время имел судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 2 УК Украины "Мошенничество".

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство). Проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника. Известно, что последний имел рост около 180 см, был в капюшоне с закрытым лицом.

Напомним, ранее мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области РФ.