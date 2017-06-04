Массовое убийство в России: число жертв возросло

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В ходе бытового конфликта в поселке в Тверской области были убиты девять человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил восемь человек.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту, расследованием будет заниматься центральный аппарат СК России.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 9 человек – четырех женщин и пяти мужчин (п.а, ч.2 ст.105 УК РФ)",- сказала Петренко.

По предварительным данным, в поселке Редкино в садоводческом товариществе "50 лет Октября" ночью житель Москвы распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал. Затем, вернувшись с охотничьим ружьем, "произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибло 9 человек".

Пресс-служба Следственного комитета РФ | Перейти в фотобанк Массовое убийство в Тверской области

В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, а на прилегающей к дому территории в багажнике машины — тело еще одной женщины. Отмечается, что выжившим удалось связаться с правоохранителями. Нападавший был задержан, с ним проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.