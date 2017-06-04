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    Массовое убийство в России: на месте трагедии

    (обновлено: )156
    Мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области РФ, он задержан, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым в убийстве является ранее не судимый житель Москвы.
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    Как сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель УМВД по региону Вадим Левшин, мужчина заставлял одну из своих жертв предварительно копать себе могилу руками. 

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    "Предварительно известно, что одну из жертв он заставил копать землю руками. Мужчина начал ее копать, но был застрелен", — сказал собеседник агентства.

    Как пояснил представитель УМВД, жертвы стрелка – молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но у злоумышленника не было с ними дружеских или приятельских отношений. Оружие, из которого производились выстрелы, было зарегистрировано в установленном порядке, это карабин 12-го калибра, отметил собеседник агентства.

    Одной девушке удалось спрятаться от подозреваемого и позвонить в правоохранительные органы. Как отмечал ранее официальный представитель УМВД по региону, подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

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