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    Массовое убийство под Тверью: подозреваемый признал вину

    (обновлено: )89
    Причиной конфликта, приведшего к трагедии, по одной из версий Следственного комитета РФ, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии.
    Массовое убийство в Тверской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина. Задержанный по подозрению в убийстве девяти человек в дачном кооперативе в Тверской области (РФ) Сергей Егоров на одном из допросов признался в содеянном, сообщила РИА Новости во вторник адвокат задержанного Екатерина Степанова.

    Массовое убийство в Тверской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Трагедия произошла в ночь на воскресенье в дачном кооперативе. Причиной конфликта, по одной из версий СК РФ, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

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    "Он признал свою вину… на тот момент, я не знаю, что будет в конце", — сказала собеседница, добавив, что Егоров сознался на одном из допросов.

    В понедельник, 5 июня, суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова. Ему также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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