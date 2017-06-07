Массовое убийство под Тверью: подозреваемый признал вину

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина. Задержанный по подозрению в убийстве девяти человек в дачном кооперативе в Тверской области (РФ) Сергей Егоров на одном из допросов признался в содеянном, сообщила РИА Новости во вторник адвокат задержанного Екатерина Степанова.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в дачном кооперативе. Причиной конфликта, по одной из версий СК РФ, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

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"Он признал свою вину… на тот момент, я не знаю, что будет в конце", — сказала собеседница, добавив, что Егоров сознался на одном из допросов.

В понедельник, 5 июня, суд арестовал подозреваемого в убийстве Сергея Егорова. Ему также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.