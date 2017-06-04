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    В России мужчина застрелил восемь человек

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    Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В поселке в Тверской области мужчина застрелил восемь человек, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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    Известно, что на данный момент мужчина уже был задержан.

    "Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – двух женщин и шести мужчин", — сказала Петренко.

    Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, "взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей".

    По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование данного дела поручено Главному следственному управлению СК России. В настоящее время нападавший задержан, в ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

    Напомним, 15 мая мужчина в Москве застрелил знакомую и ее дочь из ружья, после чего покончил с собой.

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