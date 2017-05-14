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    Неизвестный стрелял в девушку из травмата на севере Москвы - МВД России

    (обновлено: )34
    По информации пресс-службы московского главка МВД РФ, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Пришвина причинил ранения из травматического оружия девушке и скрылся.
    Скорая помощь в Москве
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Неизвестный обстрелял девушку из травматического оружия на севере Москвы, ведутся его поиски, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.

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    "В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Пришвина причинил ранения из, предположительно, травматического оружия девушке и скрылся", — сказал дежурный офицер.

    По его словам, девушка была госпитализирована. В настоящее время полицейские ведут поиски нападавшего.

    Ранее сообщалось, что на улице Черновицкой во Львове патрульные задержали двух хулиганов, устроивших стрельбу из травматического пистолета.

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