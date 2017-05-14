Неизвестный стрелял в девушку из травмата на севере Москвы - МВД России

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Неизвестный обстрелял девушку из травматического оружия на севере Москвы, ведутся его поиски, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на улице Пришвина причинил ранения из, предположительно, травматического оружия девушке и скрылся", — сказал дежурный офицер.

По его словам, девушка была госпитализирована. В настоящее время полицейские ведут поиски нападавшего.

Ранее сообщалось, что на улице Черновицкой во Львове патрульные задержали двух хулиганов, устроивших стрельбу из травматического пистолета.