Накажут ли Януковича? Мнение адвоката

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Процедуру заочного обвинения изменили. Депутаты проголосовали за соответствующий проект закона во втором чтении и в целом. Документ поддержали 252 народных избранника.

Текста законопроекта на сайте парламента пока нет. Таблицу поправок народным депутатам раздали непосредственно перед голосованием.

Принять этот закон требовал генпрокурор Юрий Луценко и также говорил о необходимости принятия президент Петр Порошенко.

Все потому, что 15 апреля истекал срок действия предыдущего закона о заочном обвинении, а следовательно Виктор Янукович и другие одиозные беглецы могли бы избежать наказания.

О том, как изменится процедура заочного обвинения и дадут ли эти изменения реальный толчок в делах Януковича и других бывших чиновников, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, криминолог Анна Маляр.

(публикуется на языке оригинала)

Як тепер буде працювати інститут заочного суду?

– Тексту закону на сайті немає. Я теж не можу ознайомитись з текстом, який був прийнятий. Поправки вносилися з голосу. З того, що є в законопроекті, можу сказати, що планувалось зробити і з приводу чого в суспільстві була дискусія.

По-перше, повинні були удосконалити систему оповіщення підозрюваної особи по місцю її останньої реєстрації чи прописки. По-друге, була проблема, що наші правоохоронці не встигали протягом року, як це мусить бути за законом, розслідувати справу, і хотіли продовжити термін з 12 місяців до 18.

Але вчора (в среду, 15 марта – Ред.) Луценко на брифінгу заявив, що вони готові "дати задню" і все ж таки залишити 12 місяців. Активна юридична громадськість була проти цього, тому що це порушує права всіх інших громадян.

І, власне, не треба з цього робити сенсацію. Тут основна сенсація, що не працює Державне бюро розслідувань і ми змушені постійно обговорювати різні зміни до законодавства, пов’язані саме з цим. Але щоб це не було очевидно, нам ще підкидують якісь зміни в саму процедуру заочного засудження.

Чи змінились терміни заочного досудового розслідування?

– Не зрозуміло. Але Луценко вчора обіцяв, що їх не будуть змінювати. Принципово, на що б я зробила акцент, це те, що збільшились повноваження прокуратури. Це сенсація. Це потрібно обговорювати. Навіть, якщо буде працювати Державне бюро розслідувань, прокуратура все одно буде мати можливість розслідувати ті справи, які були нею розпочаті.

Як можна це оцінити?

– Незважаючи на те, що ми з вами дуже активно крокували до того, щоб прокуратура зменшила свій тоталітарний вплив, який був ще за радянських часів, вона все одно відвойовує своє місце під сонцем. Прокурори звикли, що могли проти будь-кого порушували кримінальну справу. Тепер вони знову відвойовують свої повноваження.

До якого часу закон буде діяти?

– Планувалось на два роки, але ми ж не знаємо, коли буде створене Державне бюро розслідувань, які там в них кулуарні домовленості, ігри та що кому вигідно. Тому тут невідомо, як все складеться.

Зараз практично нічого не можна сказати без тексту документу?

– Ні, але принципово те, що прокуратура продовжує розслідувати справи проти Януковича та його поплічників. Не працює Державне бюро розслідувань, заочне чи спеціальне провадження.

Чи збереглась норма з врученням повістки через ЗМІ?

– Була проблема з врученням повістки Януковичу, тому що повідомили з Росії не ту адресу, за якою виявили якийсь склад, а самого Януковича там не було. І вийшло так, що його нібито повідомили, але він про це не знає. Тому планувалось, що депутати приймуть інші способи оповіщення.

Принаймі це повинно бути на сайті самої прокуратури. Планувалось, що це можуть бути всеукраїнські ЗМІ – "Голос України" чи якесь інше видання. До якого консенсусу прийшли депутати, я не знаю. Але прокуратура зверталась до ВР саме з цим проханням.

Тому, що неможливо тих людей, які підозрюються, але знаходяться на окупованих територіях чи взагалі в іншій країні, повідомити про те, щоб вони з’явились на допит.

Як буде розвиватись справа Януковича після цих змін?

– Я б не робила б з цього сенсації і надмірної ілюзії не будувала. Вірогідність того, що Янукович реально буде покараний і відбуде своє покарання, жалюгідна. Тому єдине, що ми можемо зробити – це формальне засудження.

А якщо ми говоримо про розстріли на Майдані, то там взагалі все дуже погано. Незалежно від того, як ми будемо змінювати законодавство. Навіть якщо люди будуть засуджені, то будуть наполягати на їх обміні на наших полонених.

Коли може початись судовий процес?

– Нас запевняє прокуратура, що вони вже завершили частину розслідувань і готові до суду. Можливо вже скоро ми це побачимо.

Чи можливий суд присяжних для Януковича? Цей варіант суду не виключає Луценко.

– Це дуже спірний інститут. З одного боку, звичайні люди думають, що це і є вершина правосуддя, але насправді не все так просто. Тому це мусять розглядати професійні судді. Але якщо, приміром, будуть вміняти Януковичу вбивства чи щось таке, то ми зможемо говорити про суд присяжних.

Який може бути вирок Януковичу за існуючим законодавством?

– Ця справа в площині політики. Прогнозувати виключно юридичне рішення буде некоректно. В таких справах рішення пов’язані з політичною кон’юнктурою на момент винесення самого рішення. Рішення буде залежити від ситуація в країні.