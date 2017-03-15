Адвокат сообщил, по какому адресу Янукович проживает в России

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович проживает в российском городе Ростов-на-Дону в трехэтажном особняке площадью 490 квадратных метров на улице Еременко, 81-В. Здание находится на территории коттеджного городка.

Такие данные предоставил адвокат адвокатского объединения "Aver Lex Виталий Сердюк, который представляет интересы Януковича, в ответ на заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что адрес проживания экс-президента недействителен, сообщает ТСН.

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"Адрес, по которому проживает Виктор Янукович (в Ростове-на-Дону по ул. Еременко) является действительным. Он предоставлен Генеральной прокуратуре и подтвержден не только Государственной миграционной службой Российской Федерации, но и Генеральной прокуратурой РФ. Более того, ГП РФ в своем письме подтвердила Генеральной прокуратуре Украины, что по этому адресу расположен трехэтажный жилой дом, а не какие-то складские помещения", — отметил Сердюк.

Фото из открытого источника Адрес проживания Виктора Януковича

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерть более 100 человек новые власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.