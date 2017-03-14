Защита будет просить публичного процесса по делу о госизмене Януковича

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича собирается просить публичного процесса по делу о госизмене, заявил адвокат Виталий Сердюк в комментарии каналу "112 Украина".

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"Я не могу верить словам Юрия Луценко, потому что первое обещание, предоставленное на посту генпрокурора — это лично представлять обвинение в суде. Сейчас мы видим, что оно не выполнено, и почетная обязанность представительства государства передана на подчиненного", — заявил Сердюк.

Также Сердюк прокомментировал передачу дела о госизмене в суд: "О передаче дела в суд, эта передача не может считаться законной, но она облегчает работу представителей защиты. Защитой собрано, задокументировано все процессуальные нарушения и нарушения прав человека, которые происходили по данному процессу", — заявила защита Януковича.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича уже передано в суд.