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    Общество

    Защита будет просить публичного процесса по делу о госизмене Януковича

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (508)

    (обновлено: )6310
    Адвокат прокомментировал передачу дела о госизмене Януковича в суд: "Эта передача не может считаться законной, но она облегчает работу представителей защиты".
    Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича собирается просить публичного процесса по делу о госизмене, заявил адвокат Виталий Сердюк в комментарии каналу "112 Украина".

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Я не могу верить словам Юрия Луценко, потому что первое обещание, предоставленное на посту генпрокурора — это лично представлять обвинение в суде. Сейчас мы видим, что оно не выполнено, и почетная обязанность представительства государства передана на подчиненного", — заявил Сердюк.

    Также Сердюк прокомментировал передачу дела о госизмене в суд: "О передаче дела в суд, эта передача не может считаться законной, но она облегчает работу представителей защиты. Защитой собрано, задокументировано все процессуальные нарушения и нарушения прав человека, которые происходили по данному процессу", — заявила защита Януковича.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича уже передано в суд.

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