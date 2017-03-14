Луценко: вина Януковича будет доказана в открытом и справедливом процессе

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины передала в суд уголовное производство по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил на брифинге в Киеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня, 14 марта, Генеральная прокуратура Украины, а именно Военная прокуратура передала дело Януковича о государственной измене в суд", — сказал он.

"Это событие, как по мне, является знаковым. Не только потому, что это первый процесс над президентом Украины. Это — впервые суд рассмотрит дело главы государства, избранного обществом, за государственную измену", — добавил Луценко.

Он подчеркнул, что Янукович во время заочного осуждения будет иметь все процессуальные права, предусмотренные украинским законодательством.

"Я считаю, что преступление, которое инкриминируется Януковичу, — это следствие присущих ему черт: отчаяние, злоба и страхи. Янукович боялся украинского народа всю свою жизнь, даже, когда клялся на Библии и когда бежал от Майдана", — отметил генпрокурор.

По его словам, "вина Януковича будет доказана в открытом, состязательном и справедливом процессе".

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генпрокуратура не допрашивает его, потому что боится дать ему слово.