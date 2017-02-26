Der Spiegel. Янукович считает, что Украина одичала

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Вообще-то Виктор Янукович залег на дно еще во время протестов на Майдане Незалежности в Киеве три года назад, но теперь он снова привлекает к себе внимание. Во вторник вечером в Москве бывший президент Украины сообщил журналистам о своем письме, адресованном лидерам США, России, Германии, Франции и Польши длиной в девять страниц. Канцлер Ангела Меркель и "президент Франк-Вальтер Штайнмайер" также получат это письмо, несмотря на то, что Штайнмайер еще даже не вступил в должность главы государства", — пишет журналист Кристиан Нееф в статье для немецкого идания Der Spiegel.

"На часах почти половина восьмого, когда Янукович входит в зал дома в центре российской столицы. На нем черный костюм в тонкую полоску и синий галстук в мелкий горошек. Он — нечастый гость в Москве, большую часть времени он проводит на юге России, в Ростове-на-Дону. Но 21 февраля — годовщина кровавого Майдана, и Янукович хочет напомнить о том, что он тоже еще участвует в большой игре за Украину", — продолжает автор статьи.

"Этот вечер во многом станет знаменательным. Сначала ассистент кладет на середину стола письма Трампу, Меркель, Путину и Олланду, которые в эту среду должны быть переданы адресатам в Вашингтоне, Москве и Париже. Затем экс-президент заявляет, что намерен ответить на любые, действительно любые вопросы, ведь он крайне заинтересован в расследовании кровавых событий 2014 года", — пишет немецкий журналист.

"Однако, прежде чем перейти к этой части, Янукович произносит длинный монолог. Он снова хочет объяснить, почему осенью 2013 года в литовском Вильнюсе не подписал соглашение об ассоциации с ЕС и тем самым спровоцировал восстание на Майдане. На это объяснение ему понадобилось полчаса. Он говорит, что Запад его обманывал. С самого начала было понятно, что Европе "вовсе не нужны наши товары", что переговоры с Брюсселем беспокоили соседскую Россию, и что Москва еще в 2013 году "в целях самозащиты" перевела экономические отношения с Киевом на более низкий уровень", — говорится в статье.

"Тогда мы были правы"

Он также упомянул, что из-за этого Украина терпела все большие убытки в торговле с Россией и что он, Янукович, требовал от европейцев возмещения этих убытков в случае, если он все же подпишет соглашение с Евросоюзом, пишет Кристиан Нееф. "200 миллиардов евро, — отвечает Янукович на вопрос журналиста, — это ведь не больше того, что Евросоюз платил Греции". "Но европейцы предложили лишь 5 или 10 миллиардов, и то в долгосрочной перспективе. Тут ему пришлось "дернуть стоп-кран". Видя, как плохи на сегодняшний день дела в Украине, он может сказать лишь одно: "Тогда мы были правы", — говорится в публикации.

"Все это не ново. Но затем становится еще интереснее, ведь речь заходит о Майдане. Кто же в ноябре 2013 года отдал приказ о жестокой зачистке Майдана в тот момент, когда на площади находились лишь разочарованные, безоружные студенты? Сперва Янукович отнекивается, утверждая, будто тогда на Майдане все еще решалось мирным путем. Затем сменяет тон при ответе на уточняющий вопрос и подтверждает, что были привлечены спецподразделения, но ответственность за это несут бывший руководитель Совета безопасности и глава президентской администрации. А также олигарх Дмитрий Фирташ, который сейчас скрывается в Вене. Эти люди якобы за его спиной вели собственную игру. Они его подвели, обманули, обвели вокруг пальца", — пишет немецкий журналист.

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"И вообще ему постоянно врали, намекает экс-президент. Даже министры иностранных дел Германии, Франции и Польши, когда прибыли в Киев 20 февраля 2014 года, и "мы совместно с оппозицией договорились о подписании соглашения", — продолжает автор статьи. "Я практически пошел на все требования и уступки, которые мне предъявила оппозиция, даже на досрочные выборы президента и внесение изменений в конституцию, ради одного — не допустить кровопролития, но все это с самого начала было маскарадом", — утверждает Янукович.

"Янукович имеет в виду, что министры иностранных дел, в том числе и Штайнмайер, одурачили его своими переговорами и поддержали "антиконституционный переворот". А позже они от него просто избавились — сразу же признали решение парламента, предусматривавшее его отставку. Штайнмайер заявил о том, что соглашение с оппозицией отвечало всем требованиям, но он — Янукович — нарушил его, сбежав из Украины. "Никто из Европы или Америки все это время не выходил со мной на связь". Конечно же, ни одно из этих обвинений не фигурирует в письме с обращением "Ваше превосходительство господин президент Франк-Вальтер Штайнмайер", — отмечает Кристиан Нееф.

Янукович пытается себя оправдать

"По словам Януковича, путем привлечения вооруженных сил он мог бы тогда удержать власть в своих руках, он подумывал о том, чтобы создать в другом украинском городе контрправительство. Но это означало бы гражданскую войну", — продолжает автор статьи.

"События на Майдане и свой побег из страны Янукович всесторонне описывает и в письмах Трампу, Путину, Меркель и Олланду: как он уехал в Харьков, затем на вертолете полетел в Донецк, в конце концов бежал в Крым, а недалеко от Мелитополя его планы чуть не были сорваны, потому что там "нашу колонну поджидала группа тяжеловооруженных наемников, которым было приказано расстрелять всех, включая меня". Становится очевидным следующее: человек, которому даже российский президент открыто дал понять, что никогда бы не бросил свою страну в такой ситуации, пытается оправдать себя задним числом", — говорится в публикации.

"Янукович утверждает, что точно знает, кем были снайперы на Майдане, кто их пустил в здание, и из какого именно дома они стреляли в полицейских и членов спецподразделений. Но он должен защищать своих информаторов, а также юридически защищать себя самого. То и дело звучит фраза: "Я Вам сейчас не все могу сказать". Он даже не может назвать имена тех олигархов и политиков нынешнего правительства в Киеве, с которыми встречался в последнее время", — пишет немецкий журналист.

Шесть условий решения конфликта

"Янукович с удовольствием, как он сам выразился, принял бы участие в миротворческой миссии в Донбассе, на его непосредственной родине, где сейчас идет война. Вышеупомянутый регион, по его словам, должен в любом случае остаться в составе Украины, но получить расширенную автономию", — продолжает Кристиан Нееф.

"В своих письмах главам государств и правительств он перечислил шесть условий возможного разрешения конфликта в восточной Украине: четыре из них касаются "расследования преступлений, совершенных на Майдане в феврале 2014 года", для чего должна быть созвана специальная комиссия Совета Европы. Кроме того, Янукович призывает включить в переговоры в рамках "нормандского формата", контролирующего исполнение Минских соглашений, протестующую сторону, представляющую народ Донбасса… Наконец, в роли шестого условия выступает угроза: в случае невыполнения "нынешними властями Киева" Минских соглашений нужно провести референдум по статусу Донбасса", — говорится в публикации.

"О том, что произойдет, если Россия не станет соблюдать требования соглашений, не упоминается — это свидетельствует о том, что обращение было детально согласовано с правительством в Москве, если вообще не инициировано. Письмо Путину, кстати, на три страницы короче писем, адресованных западным лидерам, поскольку Янукович исключил из него все то, что Путин и так знает", — отметил автор статьи.

"Вечер с Виктором Януковичем подходит к концу ближе к 22 часам. Вывод: крайне растерянный человек борется за свою репутацию. О прошедших трех годах он говорит пространно и слишком долго, постоянно взывая к пониманию, а иногда умоляя о нем", — пишет немецкий журналист.

"Что мы узнали: в трагических событиях на Майдане он на самом деле явно был марионеткой, действовавшей по воле собственного окружения и дальних друзей из Москвы. Он — человек, избегающий принятия решений. В конце концов, это один из его советчиков рекомендует перейти в оппозицию, поскольку собственный народ хочет наконец отдохнуть. "Украина стала дикой страной", — говорит Янукович и нерешительно встает. Иначе он так проговорил бы до утра", — резюмирует Кристиан Нееф.