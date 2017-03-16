Рада приняла изменения в закон, которые позволят судить Януковича

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Парламент принял в целом изменения в закон о заочном осуждении скрывающихся от следствия лиц, что даст возможность следствию завершить уголовные дела против экс-президента страны Виктора Януковича.

Ранее на рассмотрение Рады был внесен законопроект о поправках в закон о заочном осуждении. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, следствие может столкнуться с проблемой завершения дела Януковича по заочной процедуре, если эти правки не будут внесены. По его словам, действие закона заканчивается 15 апреля, поскольку он принимался как временный и должен был действовать до создания государственного бюро расследований, которое, как ожидается, до апреля сформировано не будет.

Решение о принятии изменений в четверг поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Присутствующий на заседании Рады генпрокурор заявил, что после вступления в силу данного закона это позволит начать судебный процесс по 190 делам, в том числе в отношении экс-президента Януковичем. При этом против приятия законопроекта выступили ряд оппозиционных фракций. По словам оппозиционеров, под предлогом осуждения экс-президента принят закон, который существенно ограничивает полномочия защиты и увеличивает полномочия прокуроров.

Генпрокурор в ноябре 2016 года зачитал уведомление о подозрении Януковичу по делу о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении. Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования дела против Януковича, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. Однако Печерский районный суд Киева обязал адвокатов ознакомиться с материалами дела о государственной измене до 5 марта.

Суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.