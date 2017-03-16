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    Россия

    Песков: письмо от Януковича не поступало в администрацию Кремля

    (обновлено: )61
    По словам Пескова, "никакого письма официально в администрацию президента не поступало и никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось".
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что письма от бывшего президента Украины Виктора Януковича с предложениями об урегулировании ситуации в стране в администрацию Кремля не поступало.

    Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Янукович написал письмо мировым лидерам

    "Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало и никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", — сказал Песков.

    Отвечая на вопрос о том, как можно объяснить, что умерший в феврале постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на Совбезе, предъявлял письмо от Януковича президенту РФ Владимиру Путину и заявлял, что он уполномочен доложить об этом письме, Песков заявил, что не может объяснить данный факт.

    "Этого я не могу объяснить, этого я не знаю. Я могу только констатировать вам ситуацию де-факто и де-юре – то, что я уже сказал", — заявил он.

    Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию "украинского кризиса".

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