Песков: письмо от Януковича не поступало в администрацию Кремля

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что письма от бывшего президента Украины Виктора Януковича с предложениями об урегулировании ситуации в стране в администрацию Кремля не поступало.

"Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало и никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, как можно объяснить, что умерший в феврале постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на Совбезе, предъявлял письмо от Януковича президенту РФ Владимиру Путину и заявлял, что он уполномочен доложить об этом письме, Песков заявил, что не может объяснить данный факт.

"Этого я не могу объяснить, этого я не знаю. Я могу только констатировать вам ситуацию де-факто и де-юре – то, что я уже сказал", — заявил он.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию "украинского кризиса".