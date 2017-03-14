Заочное расследование дела Януковича по госизмене прекращено - адвокат

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Заочное расследование дела экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене прекращено из-за отсутствия оснований для этого, сообщил Виктор Сердюк — адвокат экс-президента.

Накануне сообщил, что защита Януковича подала заявление о прекращении заочного расследования по делу о госизмене, так как не видит для этого основания. Ранее киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно отечестввенному законодательству, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

"Заочное расследование Виктора Януковича прекращено в соответствии с ч. 5 статьи 297-4 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой, если основания для заочного досудебного расследования "перестали существовать", дальнейшее досудебное расследование осуществляется в общем порядке", — говорится в сообщении пресс-службы адвокатского объединения "Авер лекс" со ссылкой на Виктора Сердюка.

По заявлению адвоката Сердюка, после получения ГПУ от ГП Российской Федерации официального подтверждения адреса проживания Виктора Януковича, у Генпрокуратуры нет никаких оснований применять процедуру специального (заочного) досудебного расследования.

"Любые попытки дальнейшего ведения заочного расследования является уголовно наказуемым преступлением и нарушением права человека на защиту, гарантированного как украинским, так и международным законодательством", — цитирует пресс-служба Сердюка.

Расследование в общем порядке проводится с участием подозреваемого во всех процессуальных действиях, в том числе допросах и следственных экспериментах. Заочное расследование проводится, если подозреваемый скрывается от следствия.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в ноябре 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу — о госизмене. При этом адвокат Януковича утверждает, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

Луценко также заявлял о получении письма от Генеральной прокуратуры РФ, в котором говорится, что ведомство готово организовать допрос Януковича на территории России.