Порошенко пытается не допустить третьего Майдана – Бортник

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду, 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в Донбассе. С соответствующей инициативой к совету обратился президент Петр Порошенко на заседании СНБО.

Но это не значит, что президент пошел на поводу у сторонников торговой блокады, напротив, в сложнейшей для него обстановке он пытается их переиграть, возглавив процесс. Об этом сказал политолог, руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

"Петр Порошенко пытается их (организаторов и участников блокады Донбасса – Ред.) технологически переиграть. Ведь вот такие себе бредни патриотов в ситуации, когда "хочется и колется", продолжаются, вопрос сам по себе – не решен. Сегодня СНБО и президент всеми силами пытаются убрать блокираторов из Донбасса и не допустить третьего, патриотического Майдана. Это их главная задача", — сказал Бортник.

По его словам, "захваты зданий госадминистраций в Западной Украине, митинги в других городах крайне напугали власть, и поэтому иного пути, нежели получить статус еще более "патриотичной", у власти не оставалось".

"Надежды на правовое подавление блокираторов, давление на мэра Львова Андрея Садового, на нардепа Владимира Парасюка не оправдались. Стандартная политическая "кость" в виде инициатив по квотам для украинского языка на ТВ, по двойному гражданству (инициатива запрета – Ред.) не сработала. Поэтому было принято решение повысить ставки, превзойти в "патриотичности" противника", - пояснил Бортник.

Он напомнил, что "при этом, контролировать торговлю с Донбассом и дальше будет только власть".

"Через некоторое время торговля может быть восстановлена, может быть для этого специальное решение правительства, списки по критическому экспорту – и в любой момент эта торговля может быть легально и нелегально продолжена", — предположил эксперт.

По словам Бортника, пока главным пострадавшим во всей этой истории является крупный бизнесмен Ринат Ахметов.

"И ждем, соответственно, ответных шагов со стороны Российской Федерации и "нормандской четверки", ждем конкретизации по банковским санкциям, которые могут в значительной мере ударить по украинской экономике", - подытожил политолог.

Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

После попытки властей разогнать один из редутов блокировщиков, в Киеве и в других городах сторонники блокады провели акции протеста.

Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.