Власть возглавит блокаду, чтобы потихоньку торговать – Золотарев

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко назвал позорным инцидент, который произошел между полицейскими и внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком на блокпосту под Славянском. Об этом он заявил в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также глава государства заявил, что что власти страны будут задерживать и привлекать к ответственности организаторов торговой блокады Донбасса, приезжающих в регион с оружием. Кроме этого Порошенко сказал, что партии "Самопомич" и "Батькивщина" будут отвечать за организацию блокады на Донбассе, которую он считает крайне вредной для страны.

В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне антитеррористической операции, сообщили в пресс-службе СНБО со ссылкой на слова секретаря Александра Турчинова по результатам заседания.

Политолог, директор аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в связи с происходящим напомнил фразу "Вечер перестает быть томным".

"Явно мы видим ситуацию, которая идет к обострению. До развязки еще весьма далеко. Но уже заговорили об уголовном деле в отношении Садового. Его очевидную вину (в деле Грибовичской свалки) президентская команда использует для политического давления – мы это видим", – отметил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

С другой стороны, считает Золотарев, уже на работают "эти традиционные обращения президента к вышиваночно-языковой теме – они уже не срабатывают".

"Для того чтобы представить себя мега-патриотом, власти остается возглавить блокаду Донбасса, но потихоньку торговать. Понятно, что некоторые олигархи, которые сидят сегодня на растяжке, пострадают, но тем не менее власть сегодня старается сохранить этот баланс.



Но, мне кажется, не выйдет. Потому что украинский политикум стремительно раскалывается на 2 части: консервативную, которые хотят сохранить все, как есть, и тех, кто хочет радикальных перемен", – сказал политолог.

Он же упомянул и о неизбежности Майдана.

"Очевидно, никто уже не будет танцевать и скакать в центре столицы. Скорее всего, и ряд экспертов об этом заговорили – одни говорят о распределенном, другие – о крадущемся, третьи – о ползучем Майдане… Но суть в том, что процесс пошел. И кто в нем победит…



Я думаю, все-таки, любая авторитарная власть должна быть чем-то сцементирована, на что-то опираться. Экономического ресурса, на который мог бы опереться авторитаризм Порошенко, и инструмент для этого, по сути, сегодня в стране отсутствует. Поэтому попытка закрутить гайки для Порошенко может обернуться срывом резьбы, закончиться так же печально, как для Януковича", – подытожил Золотарев.