Бортник: уход "Сбербанка" обернется кризисом экономики Украины

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Представители "Гражданского корпуса", созданного на базе "Азова", блокируют отделение "дочки" российского "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве.

Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране.

По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, ситуацию вокруг "Сбербанка" стоит рассматривать как часть экономико-политической войны.

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"В комплексе здесь и атака российских банков, и блокада на Донбассе, и признание документов ЛДНР, и возможность возбуждения дела против мэра Львова Андрея Садового. Банковская сфера – это ахиллесова пята России в Украине, наиболее очевидный инструмент давления. В прошлом году РФ инвестировала в банковский сектор Украины около двух миллиардов долларов. Понятно, что эта банковская сфера не могла бы существовать без договоренностей, которые также касались торговли на Донбассе, и взаимоотношений между Украиной и РФ. Поэтому сегодня атаку банков стоит рассматривать как элемент общей дестабилизации в Украине, попытка разрушить сложившийся баланс и вызвать кризис для власти", – отмечает Бортник.

По мнению эксперта, если "Сбербанк" остановит свою работу в Украине, это закончится тяжелыми потерями для самого банка, а также кризисом для украинской экономики в целом.

"На сегодня в "Сбербанке" находится приблизительно 11 миллиардов гривен депозитов, 50 миллиардов активов – если "Сбербанк" остановится, а люди массово начнут забирать свои вклады, это, как минимум, девальвирует национальную валюту. Это вызовет кризис в финансовой сфере, который Украина пережила в 2016-17 годах", – говорит политолог.

Кроме того, Бортник прокомментировал бездействие представителей правоохранительных органов во время блокирования "Сбербанка" в Киеве.

"Пока в Украине не появится честная и некоррумпированная власть. Пока у власти рыльце в пушку, она не способна бороться с радикалами. Власть имеет низкую социальную легитимность, чтобы подавлять тех людей, которые сегодня протестуют. Не исключено, что радикалов в обществе поддерживают больше, чем тех, кто находится при власти", – подытожил эксперт.