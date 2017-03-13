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    Закрытие "дочки" "Сбербанка" ударит по украинцам - "Оппоблок"

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (59)

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    По мнению Юрия Бойко, украинцы выезжают на работу в Россию не потому, что они приверженцы "русского мира", а потому что в своей стране не на что жить, и "они вынуждены зарабатывать там".
    Протест Нацкорпуса, созданного на базе Азова, возле отделения Сбербанка России в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко считает, что прекращение работы в Украине "дочки" "Сбербанка России" ударит прежде всего по украинцам.

    Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Ранее глава МВД Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

    "У нас 2,5 миллиона граждан в том числе используют "Сбербанк России", получают деньги, и 1 миллиард долларов привезли в прошлом году в страну из РФ. Может, кто не знает, но регионы России распределены между областями Украины, и люди выезжают на работу туда не потому, что они приверженцы "русского мира", а потому что им здесь не на что жить, и они вынуждены зарабатывать там. Все эти действия, они неконструктивны", — сказал Бойко в ходе общения с журналистами в Верховной Раде, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    "Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

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