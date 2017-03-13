Все отделения "Сбербанка", кроме центрального, работают в штатном режиме

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Все отделения "Сбербанка" в Украине, кроме расположенного в центре Киева, работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе финучреждения.

В понедельник активисты "Национального корпуса" заложили бетонными блоками вход в здание в центре Киева, где размещен офис "дочки" "Сбербанка". Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. После того, как участники акции "заложили" вход в здание, они продолжили митинг. В частности зажгли на непродолжительное время множество файеров.

"Остальные отделения работают в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе киевской полиции, акция "Национального корпуса" проходит без каких-либо происшествий. На месте работают представители полиции, которые фиксируют происходящее.

Смотрите также: "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Ранее глава МВД Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.