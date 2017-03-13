Аваков: СНБО в среду рассмотрит прекращение деятельности "Сбербанка"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрения в среду, 15 марта, вопроса о прекращении деятельности "Сбербанка России" в Украине. Об этом глава МВД сообщил в эфире телеканала ZIK.

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"Я действительно считаю, что российские банки не могут работать в Украине в таких условиях, особенно государственные банки, которым является "Сбербанк России", — заявил Аваков.

"Я выступил с публичным отношением к этому вопросу, призвав Национальный банк и СНБО соответственно принять соответствующее решение. Насколько я знаю, президент на среду собирает Совет безопасности и обороны, и я думаю, что этот вопрос там будем включен и рассматриваться. И думаю, что законодательным способом мы этот вопрос урегулируем", — добавил Аваков.

В понедельник активисты заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "Сбербанка" в Киеве. Таким образом, они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине.