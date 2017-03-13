Бортник: общество упивается в агрессии, и это уже норма

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В конце минувшей недели Украину потряс "ветеранский" скандал: во время заседания Общественного совета при Минобороны ветеран АТО Дмитрий Резниченко разбил лицо главе совета, генералу Виктору Палию.

По словам волонтера Романа Синицына, Общественный совет занимается нецелевым использованием бюджетных средств — об этом волонтер написал на своей странице в Facebook. Однако по информации еще одного волонтера, Максима Диженко, конфликт возник в ходе обсуждения организации и проведения Марша "Бессмертный полк" и использования георгиевских ленточек.

О чем говорит скандал с ветеранами? Это выражение напряжения, существующей в обществе агрессии? На эти вопросы РИА Новости Украина ответил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"С одной стороны, это выражение агрессии, которая существует. Эта агрессия проистекает из провалов в политике, в том числе со стороны наших правых в отношении формирования государственной политики", — отметил эксперт.

В то же время политолог призвал по сути рассмотреть произошедший конфликт.

"По сути, чего достиг Резниченко? Он ничего не достиг в рамках этого конфликта. Потому что деньги как распредяли, так и распределили. А Резниченко просто сделал себе пиар, отвлек внимание в какой-то мере от серьезного, возможно даже коррупционного вопроса в распределении денег, просто перевел это в стадию конфликта, пиара и полит-шоу"", — сказал Бортник.

По его словам, в Украине часто случается, как только начинается серьезный разговор о деньгах, сразу возникает драка или что-нибудь похожее, что отвлекает внимание.

"Так что еще неизвестно, на кого он работал, этот товарищ. Он и так является постоянным источником разного рода провокаций. При этом те люди, которые его защищают, говорят, что он ветеран АТО и все такое… Ну так защищайте "Торнадо". Участие в боевых действиях и в АТО не дает тебе индульгенции на нарушение законодательства. Если ты решил другое для себя, ты должен в полной мере отвечать. А "торнадовцы" — тоже участники АТО, многие другие, кто совершил преступления, — тоже участники АТО. И что, это дает им право, не знаю, убивать, бить, насиловать, грабить? Не дает, конечно. Это абсолютно ущербная логика, которая демонстрирует низкий уровень политической культуры в обществе и крайнюю радикализированность и антидемократичность части украинских граждан, которые забыли, что они граждане, и что существует Конституция и права других людей", — подытожил эксперт.

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