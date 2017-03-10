Ветеран АТО разбил лицо генералу на заседании Минобороны

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В ходе заседания Общественного совета при Министерстве обороны ветеран АТО разбил лицо главе совета генералу Виктору Палию, сообщает на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын.

По словам волонтера, Общественный совет занимается нецелевым использованием бюджетных средств.

Как сообщил еще один волонтер на своей странице в Facebook Максим Диженко, конфликт возник в ходе обсуждения организации и проведения Марша "Бессмертный полк" и использования георгиевский ленточек.

Ранее сообщалось о драке экс-АТОшников в Харькове.