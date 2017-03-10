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    Общество

    Ветеран АТО разбил лицо генералу на заседании Минобороны

    (обновлено: )78622
    Как сообщили волонтеры, присутствовавшие во время конфликта, ветеран АТО и генерал подрались после обсуждения организации и проведения Марша "Бессмертный полк".
    Генерал Виктор Палий
    Роман Синицын, facebook

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В ходе заседания Общественного совета при Министерстве обороны ветеран АТО разбил лицо главе совета генералу Виктору Палию, сообщает на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын.

    По словам волонтера, Общественный совет занимается нецелевым использованием бюджетных средств. 

    Как сообщил еще один волонтер на своей странице в Facebook Максим Диженко, конфликт возник в ходе обсуждения организации и проведения Марша "Бессмертный полк" и использования георгиевский ленточек.

    Ранее сообщалось о драке экс-АТОшников в Харькове.

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