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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях обсудили "ветеранский" скандал с мордобоем

    (обновлено: )1000115
    Неожиданная драка в здании Дома офицеров во время публичного отчета Госслужбы по делам инвалидов и ветеранов стала одной из топовых тем нынешних выходных. Причина конфликта - бюджетные деньги. Что же думают об этом сами украинцы и пишут в соцсетях?
    Ветеран АТО Дмитрий Резниченко разбил лицо главе совета генералу Виктору Палию
    Скриншот с Youtube

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    В Украине новый "ветеранский" скандал. Во время заседания Общественного совета при Минобороны ветеран АТО Дмитрий Резниченко разбил лицо главе совета генералу Виктору Палию. По словам волонтера Романа Синицына, Общественный совет занимается нецелевым использованием бюджетных средств — об этом волонтер написал на своей странице в Facebook. Однако по информации еще одного волонтера, Максима Диженко, конфликт возник в ходе обсуждения организации и проведения Марша "Бессмертный полк" и использования георгиевский ленточек. 

    "Ветеранский" скандал в украинском сегменте соцсетей поднял немалую волну возмущения. Но вот что удивительно: недовольство вызвал не сам факт драки, хотя многие украинцы осудили применение физической силы, а уж тем более по отношению к старшим… Большинство украинцев в контексте минувшего конфликта отыскали более интересную тему для обсуждения: ветераны и бюджетные деньги. 

    "Мне сложно сказать, для чего Дмитрий ударил Палия. Эмоции, пожалуй, накипело. Этого однозначно делать не надо было, прежде всего, потому, что это переводит дискуссию в другую плоскость и отвлекает от главного: от дерибана государственных денег", — пишут в соцсетях, добавляя, что "эти средства вы найдете в любом бюджете Украины, поскольку это всего лишь взятку за голоса ветеранов".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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